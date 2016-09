Rheinische Post: Kommentar /

Rückenwind für Gabriel

= Von Jan Drebes

(ots) - SPD-Chef Sigmar Gabriel kann aufatmen. Eine

deutliche Mehrheit der rund 230 stimmberechtigten Genossen gab ihrem

Vorsitzenden in Wolfsburg Rückendeckung bei der wichtigen Debatte um

das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta. Gabriel kann sich

nun weiter brüsten, noch nie eine wichtige Abstimmung verloren zu

haben. Wieder hat er bewiesen, dass er mithilfe fähiger Parteifreunde

bis zur letzten Minute Mehrheiten organisieren kann. Doch allzu

bequem darf es sich Gabriel jetzt nicht machen. Weiterhin ballen

viele Parteilinke und selbst Anhänger des konservativen Spektrums in

der SPD mit Blick auf den Parteichef die Fäuste. Bisher verborgen in

den Hosentaschen, versteht sich, aber dennoch bedrohlich.

Gleichzeitig ist aber auch Gabriels Gegnern klar: Die beste

Gelegenheit, den Parteichef abzusägen, wäre in Wolfsburg gewesen.

Will die Partei also gute Ergebnisse bei den Wahlen im kommenden Jahr

in NRW und im Bund erreichen, muss sie sich nun hinter ihrem Chef

versammeln - sofern der zur Kanzlerkandidatur greift.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 21:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1402062

Anzahl Zeichen: 1295

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung