Rheinische Post: Kommentar /

Merkels langer Bremsweg

= Von Eva Quadbeck

(ots) - Fünf Landtagswahlen, bei denen es konsequent

für die Union nur in eine Richtung, und zwar abwärts ging, benötigte

Kanzlerin Merkel, bis sie nun ihr Signal sendete: Ich habe

verstanden. Ihr Bremsweg war lang. Die Botschaft aber deutlich: Sie

räumte Fehler ein, änderte ihre Rhetorik und vermittelte vor allem

die Botschaft, dass sich eine Situation wie in der Flüchtlingskrise

vor einem Jahr nicht wiederholen soll. So weit die Absicht, die auch

ihre Kritiker gerne hören werden. Das Anliegen hinter ihrem

kämpferischen Auftritt: Ich möchte auch über 2017 hinaus Kanzlerin

bleiben. Die für Merkels Zukunft entscheidende Frage ist aber, ob sie

den Dauerstreit mit der CSU in der Flüchtlingspolitik wird lösen

können. Der Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung, die Frage

nach einer Obergrenze, braucht einen Kompromiss. Es muss eine Lösung

geben, die den Bürgern die Sicherheit vermittelt, dass Recht und

Ordnung durch massenhafte Flüchtlingsbewegung nicht mehr außer Kraft

gesetzt werden können. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Spätestens im

Dezember beim CDU-Parteitag in Essen muss Merkel erklären, ob sie

noch einmal als Kanzlerkandidatin antritt. Ohne Unterstützung aus

Bayern wäre eine Kanzlerkandidatur Merkels nicht viel erfolgreicher

als zuletzt Frank Henkels Spitzenkandidatur in Berlin. Die Wähler

werden der Union nicht vertrauen, so lange sich die Schwesterparteien

nicht gegenseitig vertrauen. Mit der gestern gestarteten rhetorischen

Offensive hat Merkel den richtigen Schritt getan. Um das in der

Flüchtlingskrise verlorene Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen,

sollte die Regierung mit Taten nachlegen - zum Beispiel, was die

effektive Rückführung von Ausreisepflichtigen betrifft. Wenn die

Volksparteien insgesamt wieder an Stärke gewinnen wollen, sollten sie

auch ihre politische Kultur und den Umgang miteinander ändern. In



Berlin schieben sich jetzt CDU und SPD gegenseitig die Schuld für

ihre miesen Wahlergebnisse in die Schuhe. Recht haben sie beide. Die

Schwächen von politischen Gegnern und auch von Koalitionspartnern im

Wahlkampf offen zu legen, gehört zum Geschäft. Ihn aber mit

permanentem Foulspiel klein halten zu wollen, schadet beiden Seiten.

Die Wähler stimmen für Problemlöser, nicht für Streithähne. Union und

SPD steht im Bundestagswahlkampf 2017 die schwierige Aufgabe bevor,

sich klar voneinander abzugrenzen, ohne die Volkspartei an sich

weiter madig zu machen. Sollte dies nicht gelingen, dann war das

Ergebnis von Berlin ein Vorgeschmack auf die künftigen

Machtverhältnisse im Bund.



