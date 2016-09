Energie ganzheitlich betrachten mit Bilanzpunktregler

Selbst erzeugte elektrische Leistung passgenau verwenden

Produktion und Verbrauch in Echtzeit erkennen und optimal reagieren

Individuelle Konfiguration gemäß persönlicher Vorgaben

(firmenpresse) - Der Bilanzknotenpunktregler (bpr) ist ein Mess- und Steuergerät für das intelligente Leistungsmanagement von selbst erzeugtem Strom. Die Entwicklung aus dem Hause Höhle + Tettinger optimiert die Eigennutzung von selbst produziertem Strom aus BHKWs oder Solaranlagen. Ziel ist, möglichst viel Strom im eigenen Netz zu nutzen und dadurch den eigenen Energieeinkauf zu verringern.



Der bpr behält ständig Produktion und Verbrauch von Strom im Blick. Die zeitpunktgenaue Erfassung regelt die weitere Verwendung: Immer wenn die haushaltsüblichen Verbraucher wie Waschmaschine, Fernseher oder Hi-Fi-Anlage keinen Strom benötigen, wird der überschüssige Strom „umgeleitet“. Dazu kann jeder beliebige Stromverbraucher genutzt werden: Ein Heizstab im Warmwasserspeicher, das Elektroauto, eine Wärmepumpe oder, oder. Weil der bpr mit Standardschnittstellen arbeitet, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.



Höhle + Tettinger entwickelte den bpr von der Idee bis zum einsatzbereiten Gerät in Eigenregie. Bereits die Basisversion deckt die gängigen Einsatzgebiete ab; jedoch lassen sich jederzeit Sonderkonfigurationen entwickeln.



Als Nullpunktregler eingesetzt, stoppt der bpr den Energieabfluss und setzt den gesamten Strom lokal im Hausnetz um. Hierfür wird als Vorgabe der Bilanzwert auf Null gesetzt. Es lassen sich jedoch auch andere Vorgaben umsetzen: Der Regler erlaubt dann nur einen bestimmten Energieabfluss und erfüllt so z.B. die 70% Regelung einer Solaranlage. Weil der bpr nur den Anschlussknoten (Bilanzpunkt) zum Versorger betrachtet, wird der bereits zuvor genutzte lokale Stromverbrauch in dieser Kalkulation nicht berücksichtigt.



Die Quelle des Stroms ist für den bpr übrigens nicht relevant. Er bilanziert und kombiniert die Leistung aus den unterschiedlichsten lokalen Stromerzeugern, egal ob Photovoltaik, Wind, Biogas oder BHKW.



Um das gewählte Netzabgabe-Modell optimal umzusetzen, benutzt der bpr einen schnell reagierenden Verbraucher. Klassischerweise ist dies eine Wärmeumwandlung („Power-to-Heat“) durch einen Heizstab, eine Speicherheizung, einen Infrarotstrahler oder ähnliches. Darüber hinaus kann der bpr auch Signale zur Ansteuerung „langsamerer“ Verbraucher generieren. So kann dann beispielsweise die Batterie geladen, die Waschmaschine oder die Wärmepumpe aktiviert werden. Diese Verbraucher haben immer Vorrang vor dem „Power-to-Heat“-Einsatz. Ein optimales Regelergebnis wird allerdings nur in Kombination mit einem „schnellen“ Verbraucher erreicht.





Der bpr stellt eine leistungsfähige Lösung dar, um den Energieverbrauch in einem Teilnetz ganzheitlich zu betrachten. Seine millisekundengenaue Regelung passt sich den Gegebenheiten flexibel an, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.



Höhle + Tettinger liefert den bpr in bewährter Qualität auf Industriemaßstab. Dadurch kann der bpr sowohl in Privathaushalten als auch im industriellen Umfeld eingesetzt werden.



Leistungsdaten

1. Open Frame Modul zur Montage auf Hutschiene.

2. Direkter Anschluss an das 400 V Drehstromnetz zur Spannungserfassung.

3. Erfassung des Stromflusses mittels drei Durchsteckwandlern (Standardvariante).

4. Frei einstellbare Bilanzzielleistung (Bilanzpunkt).

5. Aktuelle Stromrichtung der einzelnen Phasen wird via LEDs signalisiert.

6. Eingebautes Leistungsteil zur Steuerung von drei Lasten 3 x 2 KW an 230 V.

7. Vier potentialgetrennte Stromausgänge zur Ansteuerung externer Leistungsteile (Verbrauchern).

8. Potentialgetrennte serielle Schnittstelle zur Parametrierung und Vernetzung.

9. Schnelle Regelung der direkt angeschlossenen Lasten.

10. Alle Regelparameter einstellbar.

11. Komfortable Bedienung über Raspi im Hutschienengehäuse

engineering ist seit mehr als 25 Jahren gefragter Partner in der Hardwareentwicklung und Programmierung. Kleine und große Lösungen umfassen dabei nicht nur embedded Systeme, sondern auch Einzelapplikationen. Wissen über technische Zusammenhänge, die Ausbildung als Ingenieure und langjährige Praxis mit unterschiedlichsten Aufgabenstellungen sind die ideale Vorausetzung für wirkungsvolle Lösungen. Zur Realisation gelangen dann Ideen, die meist auf unkonventionellen und innovativen Ansätzen beruhen.

Datum: 19.09.2016

