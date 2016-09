Schwäbische Zeitung: Unbequeme Wahrheiten - Leitartikel zu Berlinwahl und Merkel

(ots) - Die Nachdenklichkeit, mit der sich Angela

Merkel nach der Wahlniederlage am Montag zu Wort gemeldet hat, steht

ihr gut: signalisiert sie doch Anhängern wie Gegnern, dass weder das

Wahlergebnis noch die erhitzten Diskussionen zum Umgang mit den

Flüchtlingen spurlos an ihr vorübergegangen sind. Dass sie nicht mehr

am Satz "Wir schaffen das" festhält, ihre Entscheidung vom September

2015, die Grenzen zu öffnen, aber nach wie vor für richtig hält,

zeigt sowohl Reflexion als auch Prinzipienfestigkeit. Aber reicht

das? Oder braucht es nicht in der Flüchtlingsdiskussion die

Bereitschaft zu unbequemen Wahrheiten? Dass die Integration lange

dauert und dass, egal wer an der Regierung ist, mehr Flüchtlinge

kommen werden? Dass Integration ein Prozess ist, bei dem auch

Politiker Fehler machen dürfen? Die Bundeskanzlerin, die

Verteidigungsministerin und der Entwicklungshilfeminister beschwören

immer wieder die sogenannte Fluchtursachenbekämpfung. Die soll es

richten, sie soll die Menschen in den Lagern in der Türkei, in

Jordanien oder Libyen von der Flucht nach Europa abhalten, sie soll

Flüchtlinge aus Afrika darin bestärken daheimzubleiben. Dabei

hantieren Merkel und ihr Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier mit

Klischees, etwa dem, dass halb Afrika in den nächsten Jahren vor der

Tür stehe. Flüchtlinge aus Afrika kommen aus einigen wenigen Ländern

wie Eritrea oder Gambia oder aus Nordafrika. Altmaier meint aber,

Afrikas Mittelstand träume von Europa und Merkel glaubt, der

gewöhnliche Afrikaner müsse noch Bekanntschaft mit der Glühbirne und

dem Handy machen. Kein zur Flucht entschlossener Syrer bleibt in

Jordanien, nur weil deutsche Stellen im Rahmen der

Fluchtursachenbekämpfung sein Essen zahlen. Und kein zur Flucht

getriebener Eritreer verharrt, weil Deutschland im fernen Tansania

Handwerkerausbildungen finanziert. Es braucht mehr als teure



Fluchtursachenbekämpfung: Es braucht ein Einwanderungsgesetz und

einen langen Atem. Merkel weiß das. Jetzt muss sie es auch noch

sagen.







