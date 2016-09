Weser-Kurier:Über den Ceta-Convent der SPD schreibt Joerg Helge Wagner:

(ots) - Auch ein Promille kann eine Pressure Group sein:

Einem Tausendstel entspricht etwa der Anteil von deutschen

Sozialdemokraten an der EU-Bevölkerung. Aber nun haben sich ja die

Delegierten dieses Tausendstels durchgerungen, das

Freihandelsdabkommen der EU mit Kanada und ihren eigenen

Parteivorsitzenden nicht gleich völlig abzuservieren. Zumindest mit

ungefährer Zweidrittelmehrheit - so ganz genau wollte man das dann am

Ende lieber doch nicht wissen. Haarklein will man aber möglichst

alles regeln, was demnächst zwischen Europa und Kanada an Waren und

Dienstleistungen über den Atlantik geht - also im Grunde das

Gegenteil von Frei(!)handel. Ganz viele sollen dabei mitreden.

Zumindest in Deutschland - im Rest von Europa sind die Leute weniger

aufgeregt. Hier aber scheint die Rückkehr des Manchester-Kapitalismus

bevor zu stehen, inklusive Kinderarbeit, Grubenpferden und

Schießbefehl auf Streikende. Ein Gespenst geht um in Europa!

Standards zum Schutz von Umwelt und Verbrauchern seien gefährdet,

Arbeitnehmerrechte, ja die parlamentarische Demokratie. Und

bezahlbares Trinkwasser! Pardon, aber bislang war Kanada nicht dafür

berüchtigt, Brennstäbe in der Hudson Bay zu entsorgen oder

Arbeiterinnen in Sweatshops unter menschenunwürdigen Bedingungen

auszubeuten. Die Regierung des jungen, eher linken Liberalen Justin

Trudeau wird auch nicht von finsteren Mafiosi kontrolliert. Auf dem

Korruptionsindex von Transparency International rangiert Kanada vor

Deutschland, Österreich und dem allergrößten Teil der EU-Staaten.

Eigentlich hätte die gemeinsame Erklärung der EU-Handelskommissarin

und der kanadischen Handelsministerin am Samstag dem

links-alternativen Erregungsapparat den Stecker ziehen müssen: Man

verpflichtete sich, das reformierte Schiedsgerichtsssystem zu

überwachen und dessen vollkommene Unabhängigkeit sicherzustellen.



Aber Ceta bleibt natürlich Teufelszeug. Für Hunderttausende - oder

ein paar Promille.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 23:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1402070

Anzahl Zeichen: 2315

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung