Lampen für gehobene Ansprüche online kaufen

lampen-vision.de

(firmenpresse) - Einen Hauch von Luxus wünscht sich jeder - und wenn es nur in Form einer exklusiven Lichtquelle ist. Genau diese, nämlich Lampen für gehobene Ansprüche, sind jetzt bei lampen-vision.de online erhältlich. Der Shop hat sich auf hochwertige Leuchten für den Innen- und Außenbereich spezialisiert. Das ist bereits an den vertriebenen Marken erkennbar. Hier tauchen Namen wie Fabas Luce auf, einem traditionellen Familienunternehmen mit Sitz in Mailand, welches sich seit vier Jahrzehnten der Luxuslampenherstellung widmet.



Philips Luxusmarke heißt Lirio



Zu den Luxusmarken unter den Leuchten gehört weiterhin Lirio by Philips. Das in Amsterdam ansässige Unternehmen bietet darunter stilvolle Modelle in ausgewählten Designs und Materialien an.

Ein typischer Vertreter ist beispielsweise die Lirio ES Pendelleuchte Bunch in Weiß. Drei runde Lampenschirme aus weißem Glas mit jeweils drei 20 Watt-Leuchtmitteln tauchen den Raum in ein angenehm warmweißes Licht und sind darüber hinaus dimmbar. Das trägt wesentlich zu einer positiven Verstärkung der Atmosphäre bei. Zahlreiche Lirio Leuchten wurden in der Vergangenheit mit namhaften Designerpreisen geehrt. Mehrfach wurde an sie der "reddot design award" und der "product design award" vergeben.



Qualität, Formschönheit und edle Oberflächen stehen im Vordergrund



Die Designer der Marke Lirio by Philips setzen auf Qualität, Formschönheit und edle Oberflächen. Das ist gleichfalls gut an den vorgestellten Modellen im genannten Onlineshop zu erkennen. Die Lirio LED Pendelleuchte Cielo wurde aus Kunststoff und Aluminium gefertigt. Anschließend erfolgte ein Polieren in den Farben Messing und Gold, was ihr eine äußerst ansprechende Optik verleiht.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lampen-vision.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Onlineshop lampen-vision.de bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen und exklusiven Lichtquellen, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenberiech verfügbar sind. Neben einem außergewöhnlichen Design spielt die Qualität der Artikel eine große Rolle, damit der Käufer lange Freude daran hat.

Dies ist eine Pressemitteilung von

lampen-vision.de

Datum: 20.09.2016 - 00:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1402073

Anzahl Zeichen: 1767

Kontakt-Informationen:

Firma: lampen-vision.de

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Cottbus

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung