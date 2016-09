Kölner Stadt-Anzeiger: Soziologe Welzer wirft der CSU Gefährdung der Demokratie vor



Interview im Kölner Stadt-Anzeiger: "Partei betreibt mit idiotischen Forderungen und rassistischen Versatzstücken das Geschäft der AfD"

(ots) - Köln. Der Soziologe Harald Welzer hat die CSU wegen

ihrer Positionen in der Flüchtlingspolitik scharf angegriffen. "Die

CSU führt sich als Stichwortgeberin der AfD auf - in der hirnrissigen

Annahme, sie könnte damit bei AfD-Anhängern punkten", sagte Welzer

dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe) und nannte als

Beispiel den Vorschlag des CSU-Vorstands, Zuwanderer aus dem

christlich-abendländischen Kulturkreis zu bevorzugen. Auf eine solch

"idiotische Idee" sei noch nicht einmal die AfD gekommen. "Während

die CSU mit rassistischen Versatzstücken Marketing für die AfD

betreibt, soufflieren Teile der SPD von der ehemals linken Ecke aus

mit ihrem Sozialneid-Vokabular. Dieses Abdriften zweier Parteien, die

klassisch zum demokratischen Spektrum gehören, halte ich für

ausgesprochen gefährlich", sagte Welzer. Das "ständige Gerede" von

einer "verängstigten Gesellschaft" mache ihn "inzwischen regelrecht

wütend, weil es die Angst selbst erst hervorruft, diese behauptet",

so der Soziologe weiter. Der Eindruck einer um sich greifenden Angst

sei "ein extrem gelungenes Marketing der Rechtspopulisten. Das

Verhängnisvolle ist, dass Politik und Medien diesen Quatsch auch noch

für bare Münze nehmen." Welzer kündigte für diese Woche den Beginn

einer "Initiative Offene Gesellschaft" seiner Stiftung "Futurzwei"

an.







