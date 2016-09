Kölner Stadt-Anzeiger: Podolski will häufiger als Synchronsprecher arbeiten

(ots) - Köln. Fußballstar Lukas Podolski würde gerne häufiger

als Synchronsprecher arbeiten. "Es macht auf jeden Fall Spaß. Wenn

man dann am Ende die Serie sieht und sich selbst im Fernsehen hört,

kriegt man noch mehr Lust darauf", sagte Podolski dem "Kölner

Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Podolski spricht in der

Zeichentrick-Serie "Die Garde der Löwen" ein Stachelschwein. "Meine

Hauptaufgabe soll der Fußball bleiben, aber wenn solche Anfragen in

Zukunft kommen, würde ich es wieder machen." Der Fußballer erwartet,

dass seine Mitspieler bei Galatarsaray Istanbul zu seinem Nebenjob

"den ein oder anderen Kommentar" abgeben werden. "Aber damit muss man

rechnen, wenn man so etwas macht."







