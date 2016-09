Rheinische Post: Kabinett beschließt am Mittwoch Milliardenpaket für Nahverkehr

(ots) - Insgesamt wird der Bund in diesem Jahr 8,2

Milliarden Euro an die Länder zur Finanzierung des öffentlichen

Personennahverkehr überweisen. Das Bundeskabinett wird den

entsprechenden Gesetzentwurf nach Informationen der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) am Mittwoch

verabschieden. Das Gesetz zu diesen sogenannten

Regionalisierungsmitteln gilt rückwirkend ab Januar 2016. In den

Folgejahren wächst die Summe jeweils um 1,8 Prozent auf mehr als 10,5

Milliarden Euro im Jahr 2031. Das geht aus dem Gesetzentwurf des

Bundesverkehrsministeriums hervor, der der "Rheinischen Post"

vorliegt. Mit diesem Geld sollen die Länder eine angemessene

Versorgung mit öffentlichem Nahverkehr sicherstellen. Das Gesetz

verpflichtet sie dazu, dem Bund die Verwendung der Mittel

nachzuweisen. Im Mai hatten sich die Ministerpräsidenten mit der

Bundesregierung darauf verständigt. Für Nordrhein-Westfalen bedeutet

das 1,28 Milliarden Euro im Jahr 2016, im kommenden Jahr sind es 1,33

Milliarden, und bis 2031 klettert die Summe auf knapp zwei Milliarden

Euro (1,98 Milliarden). Der für Verkehrspolitik zuständige

SPD-Fraktionsvize Sören Bartol sagte der "Rheinischen Post", der Bund

investiere 8,2 Milliarden Euro in den Schienenpersonennahverkehr,

damit Pendler zu fairen Preisen gut zur Arbeit und nach Hause kämen.

"Mit dem Gesetz wird endlich Rechtssicherheit geschaffen", sagte

Bartol. Die Mittel könnten nun ohne Risiko an die Länder ausgezahlt

werden.







