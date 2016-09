Rheinische Post: Hasselfeldt fordert Kompromiss im Unions-Streit um Obergrenze

(ots) - CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat

einen Kompromiss zwischen CDU und CSU im Streit um die Obergrenze bei

der Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland gefordert. "In dem

einem Punkt, wo CDU und CSU nicht beisammen sind, müssen wir jetzt

zügig eine gemeinsame Sprachregelung finden", sagte Hasselfeldt der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Ob

Obergrenze, Richtwert oder Orientierungsgröße - CDU und CSU haben das

gleiche Ziel: die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren und zu

begrenzen."



