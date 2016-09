Rheinische Post: Linke ermuntern Gabriel zu Rot-Rot-Grün im Bund schon vor der Wahl

(ots) - Nach der Berlin-Wahl hat die Linke SPD-Chef

Sigmar Gabriel aufgefordert, schon vor der Bundestagswahl auch im

Bund mit Rot-Rot-Grün die Regierung zu übernehmen. "Wenn Herr Gabriel

Rückgrat hätte, müsste die SPD längst nicht mehr in einer großen

Koalition versauern", sagte Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht

der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe).

Allerdings müsse es dann auch eine andere Politik beim

Handelsabkommen Ceta, bei Werkverträgen, Leiharbeit und Rente geben.

Die SPD habe zu entscheiden, ob sie mit der Linken den Sozialstaat

wiederherstellen oder Politik gegen die eigenen Wähler machen wolle.

Auch für NRW kommt für Wagenknecht im Mai nächsten Jahres ein

rot-rot-grünes Bündnis in Frage. Eine Regierungsbeteiligung der

Linken gebe es dort aber nur "im Tausch gegen eine Politik, die die

Lebenssituation der arbeitenden Mittelschicht und der Ärmeren spürbar

verbessert", sagte Wagenknecht.



Kommentare zur Pressemitteilung