Oceanus Resources? Ein Goldexplorer mit potentiellen Weltklassevorkommen

(PresseBox) - Oceanus Resources kontrolliert 100 % des 'El Tigre'-Projektes, dass das Potential eines Multi-Millionen Goldvorkommens haben könnte. Das im Nordosten des Bundesstaates Sonara, ca. 90 km südöstlich der US-Mexikanischen Grenzstadt Aqua Prieta, befindliche Projekt umfasst eine Konzessionsfläche von 21.832 Hektar. Geologisch befindet sich das Projekt im nördlichen Teil des 'Sierra Madre Occidental' ('SMO') Mineralisierungsgürtels. Der 'Sierra Madre Occidental'-Mineralisierungsgürtel gehört in zu den bekanntesten Mineralisierungsgürteln in Mexico, in dem viele große Minen wie z.B. 'Mulatos' von Alamos Gold, 'Dolores' von Pan American Silver und 'Pinos Altos' von Agnico Eagle Mines liegen. Deshalb wundert es nicht, dass eine gute Infrastruktur vorhanden ist. Im Radius von nur 20 km ist Wasser und Strom verfügbar.

Das Projekt:

Mancher Goldinvestor erinnert sich vielleicht noch an die berühmte 'Ocampo'-Mine, die im Oktober 2012 für 750 Mio. USD von AuRico an Minera Frisco verkauft wurde. Der Clou an der Geschichte damals war, Minera Frisco gehört zum Imperium des mexikanischen Milliardärs Carlos Slim. Das Geologen-Team um Ramon Luna, fand seinerzeit das 'Ocampo'-Projekt und errichtete die berühmte 'Ocampo'-Mine. Das gleiche Team arbeitet nun mit Hochdruck an der Erkundung des 'El Tigre'-Projekts, dass im gleichen Mineralisierungsgürtel liegt. Oceanus Ziel ist es, auf diesem Projekt eine hochgradige, mehrere Millionen Unzen Gold umfassende Ressource zu definieren, die sich für eine groß angelegte offene Tagebergbaumine eignet. Hilfreich bei der Ressourcenermittlung sind die historischen Daten aus ca. 9.400 Bohrmetern, bestehend aus 59 Bohrlöchern des früheren Besitzers El Tigre Silver Corp. auf die Oceanus Zugriff hat. Da diese Bohrkerne vom Vorbesitzer nicht komplett untersucht wurden, führt Oceanus eine detaillierte Neuauswertung durch. Auch Schlitzprobenuntersuchungen und neue Bohrungen werden durchgeführt. In vergangenen Pressemeldungen wurden die Auswertungsergebnisse von insgesamt 53 der 59 historischen Bohrlöcher bekanntgegeben. Wie den Mitteilungen zu entnehmen ist, gibt erste Anzeichen dafür, dass die Mineralisierungen tatsächliche Breiten von 100 Meter aufweisen. Das auf 2.400 Meter ausgelegte Bohrprogramm begann bereits im Juli und umfasst insgesamt 8 Bohrlöcher. Die ersten Ergebnisse werden in Kürze erwartet.



Die 'El Tigre'-Liegenschaften befinden sich am Westhang des Sierra El Tigre Berges, der auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Hier begann der Erzabbau bereits 1903 und es wird geschätzt, dass bis 1938 bis zu 75 Mio. Unzen Silber und 350.000 Unzen Gold gefördert wurden. Die 'El Tigre'-Gold und Silber-Lagerstätte besteht aus einer Reihe von hochgradigen epithermalen Erzadern.

Die am 7. März 2016 veröffentlichten ersten Analysenergebnisse geben begründeten Grund zum Optimismus, dass die bestehende Ressource von 610.000 Unzen Goldäquivalent deutlich ausgeweitet werden kann.

Die Geschäftsleitung:

Herr Glenn Jessome

Position: Chief Executive Officer

Herr Jessome ist Gründungsmitglied von Oceanus und hat das erfolgreiche Listing der Gesellschaft an der kanadischen Börse TSX-Venture Exchange im Dezember 2010 durchgeführt. Er begann seine Karriere als Rechtsanwalt für Wertpapierrecht. Herr Jessome ist Mitglied des Nationalen Beratungsausschusses und ein Mitglied des Quebecs-Atlantiks Beratungsausschuss von Kanada für die TSX-Venture Exchange.

Herr Glenn A. Holmes

Position: Chief Financial Officer, Corporate Secretary and Director

Herr Holmes ist ein erfahrener Manager mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung im Finanzmanagement. Er war vor seiner Zeit bei Oceanus CFO von Etruscan Resources, die jetzt unter Endeavour Mining fimiert. Davor war er Vice President Finance bei NovaGold Resources.

Herr Richard Gordon

Position: Chairman of the Board of Directors

Herr Gordon ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Minen-Manager. Er arbeitete erfolgreich an verschiedenen Explorationsgebieten in unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Ländern. Vor seinem Eintritt bei Oceanus war Gordon Direktor of Investor Relations bei Etruscan Resources die jetzt unter Endeavour Mining fimiert, wo er sehr erfolgreich eine IR Strategie erarbeitete und durchführte.

Die Finanzen:

Oceanus Resources ist an der Heimatbörse in Kanada unter dem Symbol OCN gelistet. In Deutschland ist die Aktie unter der ISIN: CA67551V1031 oder WKN: A14M1G handelbar. Per 30.06.2016 hatte das Unternehmen 118.120.273 Mio. Aktien ausstehend. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 0,28 CAD beträgt Oceanus Marktkapitalisierung rund 33 Mio. CAD.

Erst kürzlich konnte das Unternehmen problemlos 1,75 Mio. CAD durch die Ausgabe von 7 Mio. Aktien zum Kurs von 0,25 CAD einwerben.

Fazit:

Oceanus Resources ist eine heiße Explorationsstory im berühmten 'Sierra Madre Occidental'-Mineralisierungsgürtel. Die ersten Ergebnisse der Neubewertung der alten Proben und Bohrkerne des 'El Tigre'-Projekts waren sensationell, und lassen auf ein breites mineralisierten Erzsystem schließen. Dieses Erzsystem könnte in der Tat mehrere Millionen Unzen Gold beinhalten. Es gibt auch Hinweise auf die Existenz von hohen Erzgraden über weite Strecken entlang des Trends. Mit einem Landpaket von 218 Quadratkilometern kontrolliert das Unternehmen fast einen gesamten neuen Bergbaudistrikt. Die Ergebnisse von zukünftigen 'Step-out'-Bohrungen außerhalb des historischen Datenmaterials, bzw. der Bestätigungsbohrungen von vorhandenen Bohrkernen, werden mehr Aufschluss über das Projekt geben. Gerüchten zufolge könnten bereits mehrere Goldproduzenten Oceanus auf dem Radar haben und die Nachrichtenlage des Unternehmens genau verfolgen. Liegenschaften mit hochgradigen oberflächennahen Goldressourcen mit oxidischem Erz, die das Potential für eine große offene Tagebaumine mit niedrigem Abraumverhältnis ('strip ratio') aufweisen, stehen momentan ganz oben auf der Einkaufsliste größerer Goldproduzenten.

Die vorhandenen Adern, Strukturen und aus dem Boden herausragenden Mineralisierungen können bislang über eine Streichlänge von über 5,3 km verfolgt werden. Auf der vorhandenen Konzessionsfläche der 'El Tigre'-Liegenschaft besteht weiterhin noch riesiges Explorationspotenzial und das in einer sehr bergbaufreundlichen Region.

