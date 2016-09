Weltbekannter Bergsteiger zu Gast bei Insiders Technologies

Alexander Huber begeistert Partner und Kunden

(PresseBox) - Insiders Technologies, Softwarespezialist aus Kaiserslautern, begrüßte Alexander Huber am 15. September in Kaiserslautern. Der berühmte Bergsteiger und Autor referierte als Key-Note-Speaker in der Fruchthalle vor ausgewählten Kunden und Partnerunternehmen von Insiders. In seinem Vortrag vermittelte er bildgewaltig die Analogien zwischen Beruf und Berg und beeindruckte die Gäste mit seinen visionären und inspirierenden Botschaften. Claudia Kleinert, die aus Funk und Fernsehen bekannte Moderatorin, begleitete das Publikum auch in diesem Jahr wieder charmant durch den Abend.

Mit seinem Vortrag ?Analogie von Beruf und Berg? begeisterte Alexander Huber die Insiders Gäste nachhaltig und veranschaulichte die Parallelen zwischen dem modernen Berufsleben und dem Bergsport. ?Alexander Huber hat uns auf beeindruckende Weise gezeigt, wie scheinbar unmögliche Herausforderungen mit Ideenreichtum und Begeisterung gelöst werden können?, betonte Werner Weiss, Geschäftsführer von Insiders Technologies. ?Die Parallelen zur Softwarebranche liegen auf der Hand: Auch wir müssen die Herausforderungen der Zukunft annehmen und unseren Kunden immer wieder neue innovative Produkte für den digitalen Wandel bieten?, so Weiss weiter. Alexander Huber ist einer der erfolgreichsten Bergsteiger unserer Zeit. Mit seinem Bruder Thomas Huber bildet er eine der stärksten Seilschaften der Welt. Zu den vielen gemeinsam erreichten Ziele gehören die Erstbegehungen in den Berchtesgadener Alpen, die gigantische Westwand des Siebentausenders Latok II, die Freikletterrouten und Speedrekorde im kalifornischen Yosemite Valley und nicht zuletzt die erste freie Begehung der ?Eternal Flame? am Nameless Tower, dem größten Felsturm der Welt. Charakteristisch für die Erfolge der Huberbuam ist dabei nicht nur die reine Schwierigkeiten ihrer realisierten Projekte, sondern vor allem der Ideenreichtum, mit dem sie ihren Sport betreiben.





Insiders Technologies zählt zu den erfolgreichsten IT-Unternehmen in Deutschland. Unter dem Motto "m(at)king documents work ..." setzt das Unternehmen seit fast 20 Jahren Maßstäbe für intelligentes Inputmanagement und Geschäftsprozessoptimie-rung und unterstützt seine Kunden auf dem Weg in die digitale Zukunft. Die intelligen-ten Softwareprodukte ermöglichen neue Formen der Kundenkommunikation und der effizienten Verarbeitung des gesamten Dokumenteingangs eines Unternehmens.

Namhafte, weltweit tätige Unternehmen der TOP 100 aus unterschiedlichsten Bran-chen setzen auf die marktführenden Technologien. Neben dem Sitz in Kaiserslautern unterhält das Unternehmen Niederlassungen in Berlin und in München. 2016 wird Insiders beim Innovationswettbewerb "TOP 100" zum dritten Mal in Folge als "TOP 100-Innovator" ausgezeichnet - als eines der innovativsten Unternehmen des deut-schen Mittelstandes.





