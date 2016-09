Neuer QR Code Service - QR Code erstellen mit integriertem Logo

Neuer Service der Online Portal Service AG: GOQR-Generator.de



[Baar Schweiz, 20.09.2016] Alles über das neue Angebot der Online Portal Service AG:

QR Code mit Bild als Hintergrund

(firmenpresse) - Auf goqr-generator.de bekommen Anwender nun die Möglichkeit attraktive QR Codes generieren zu können. Wer einen QR Code erstellen möchte, kann dies in Zukunft mit einem Bild als Hintergrund. Die alte Technik schwarzer QR Codes dürfte damit der Vergangenheit angehören. QR Codes in Farbe mit dem eigenen Logo entgegen ziehen Kunden an. Durch das Bild im Hintergrund wird die Corporate Identity für Firmen gestärkt, was einen absoluten Wiedererkennungswert garantiert. Wer kostenlos einen QR Code erstellen möchte, kann den Generator gratis testen und erhält bei Anmeldung 20 Gratis Scans. Das Support Team unterstützt die Anwender dabei bei der Erstellung einer passenden Kampagne.



Die Online Portal Service AG ist in der IT Branche rund um den QR Code seit vielen Jahren bekannt für eine Reihe von erstklassigen Dienst- und Serviceleistungen. Der Name steht für Qualität, Kompetenz und Tradition. Das jüngste Internetprojekt ist der vor kurzem vorgestellte QR Code Generator mit integriertem Logo.

Den hohen Nutzen unterstreichen die vielen positiven Kundenbewertungen und Referenzen. IT-Fachleute und Programmierer schätzen die neue QR Code Generation und prognostizieren der Anwendung eine erfolgreiche Zukunft. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Ein schwarzer QR Code hat keinen Wiederkennungswert und sticht nicht aus der Masse hervor. Wenn Firmen in Zukunft ihr eigenes Logo in den Code integrieren können, wird dadurch die Marke der Unternehmen gestärkt. Und: Unabhängige Tester haben den neuen QR Code Generator in Farbe auf Herz und Nieren geprüft. Die anspruchsvollen Qualitätsanforderungen wurden dabei von dem QR Code Generator in vollem Umfang erfüllt. Nie war online QR Codes zu erstellen einfacher.



Das Infoportal der Online Portal Service AG zeigt sich in neuen, lebendigen Farben: goqr-generator.de Doch nicht nur das Layout hat sich geändert. Auch wurde die Angebotspalette um einige Elemente erweitert und der Kundenservice optimiert. Die Nutzer der Online-Plattform dürfen sich freuen. Sie können nun noch einfacher zwischen den angebotenen Services wählen. Im aufgeräumten Layout stehen die neuesten Services zur Verfügung.





"Der neue Online-Dienst QR Code Generator mit integriertem Logo wird sehr gut angenommen. Bereits innerhalb weniger Wochen konnten wir die Nutzerzahlen verdoppeln", bestätigt Geschäftsführer Arthur Ergen. "Es freut uns zu sehen, wenn unsere Arbeitsergebnisse so gut ankommen. Die Kunden bestätigen damit unsere Entwicklungsarbeit einen guten QR Code erstellen zu können ", ergänzte Arthur Ergen.



Gegründet wurde die Online Portal Service AG in 2010 und hat ihren Firmensitz in Baar / Schweiz. In der Schweiz arbeiten für das Unternehmen 7 Mitarbeiter, deren Zahl nach Angaben der Geschäftsführung weiter steigen wird.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.opsag.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Zunächst startete die Online Portal Service AG 2010 in Baar mit einer kleinen Belegschaft. Das Portal wird noch in diesem Jahr in weiteren Ländern online gehen. Verträge mit ausländischen Firmen seien bereits unter Dach und Fach. Heute arbeiten 7 Mitarbeiter für die Online Portal Service AG. Eine Ausweitung der Geschäftsfelder ist bereits geplant.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Online Portal Service AG

Leseranfragen:

Ruessenstrasse 5a, 6340 Baar

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 20.09.2016 - 08:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1402105

Anzahl Zeichen: 3102

Kontakt-Informationen:

Firma: Online Portal Service AG

Ansprechpartner: Arthur Ergen

Stadt: Baar

Telefon: +41 76 342 27 37



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.