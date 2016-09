Ferienhaus Berkele Angebot vom 23. Oktober bis einschl. 28. Dezember 2016

Urlaub an der romantischen Mittelmosel Nähe Bernkastel-Kues.

Winzerhaus in Neumagen-Dhron

(firmenpresse) - Die Mosel hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz, im Frühjahr wenn alles grünt und blüht, im Sommer wenn hier die Trauben reifen und im Winter wenn man hier noch schöne Wanderungen entlang der Mosel und der Weinbergwege unternehmen kann.

Frau Ingrid Leyendecker-Bekele hat ihr Winzerhaus gemütlich eingerichtet. Hier kann sich auch die große Familie wohlfühlen. Familientreffen, Familienfeier, runde Geburtstage oder die Silberhochzeit im Kreise der Familie oder auch die goldene Hochzeit mit Kindern und Enkelkinder. Platz für bis zu 14 Personen.

Sie können im Garten grillen, oder haben Sie Interesse mit ihrer Reisegruppe an einer Weinprobe mit moseltypischem Essen oder Menü teilzunehmen??? Natürlich ist auch das hier möglich. Oder feiern in einem der sehr guten Restaurants vor Ort oder bestellen sie sich den Partyservice ins Ferienhaus.

Die Mosel ist eine Weinbauregion und für ihr mildes Klima bekannt.

Auf der Homepage: www.ferienhaus-berkele.de und der Facebook-Seite Ferienhaus Berkele können sie sich schon einen Überblick über die Räumlichkeiten des Winzerhauses in Neumagen-Dhron und der Ferienwohnung im Landhausstil in Piesport mit herrlichem Moselblick verschaffen. Diese Seiten werden regelmäßig aktualisiert.

Bei Interesse eine Mail an : Ingrid(Punkt)Katharina(at)t-online.de

Winzerhaus in Neumagen-Dhron, Platz für bis zu 14 Personen, optimale Privatsphäre.



Ferienhaus Berkele

Beeweg 9, 54498 Piesport

Firma: Ferienhaus Berkele

Ansprechpartner: Ingrid Leyendecker-Berkele

Stadt: Piesport

Telefon: 06507 929031



