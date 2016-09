Erosion der Mittelschicht durch Shareholder Value / Neue CapQM-Studie warnt vor sozialen Grenzen der Aktienrendite

(ots) - Die bezahlte Arbeit bei großen Unternehmen

weitgehend abgeschafft, das Vermögen der Aktionäre so viel wert wie

das Lebenseinkommen aller Angestellten der Aktiengesellschaften? So

könnte die Realität in 40 Jahren aussehen - vorausgesetzt, das

kurzfrist-orientierte Shareholder Value-Denken bleibt gängige

Managementpraxis. Und die Wertschöpfung wird weiterhin von den

Beschäftigten zu den Aktionären umverteilt. Welche sozialen

Konsequenzen dies für westliche Industrienationen haben kann, zeigt

die neue CapQM-Studie.



Die Angst vor fallenden Aktienrenditen durch sinkendes

Wirtschaftswachstum könnte vorerst unbegründet sein. Das zeigt die

aktuelle CapQM-Studie mit Analysen der amerikanischen

Aktiengesellschaften. Wie die Studie "Die sozialen Grenzen der

Aktienrendite" zeigt, wurde in den vergangenen 15 Jahren das geringe

Wachstum durch die Umverteilung der Wertschöpfung von den

Angestellten zu den Aktionären überkompensiert. Den Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern der US-Aktiengesellschaften sind so in den

vergangenen 25 Jahren rund vier Billionen US-Dollar Gehalt entgangen.



Was in den USA besonders deutlich ist, gilt ähnlich auch für

Deutschland. Hier bekamen vor allem die Beschäftigten im

produzierenden Gewerbe seit 1991 immer weniger von dem ab, was sie

produzierten: Ihr Anteil an der Wertschöpfung fiel um 12 Prozent.

Schreitet diese Umverteilung fort, wird sie ihren Preis haben:

geringere Chancen für breite Bevölkerungskreise am Konsum

teilzunehmen. In 25 Jahren können Beschäftigte der

Aktiengesellschaften von ihrem Gehalt möglicherweise nur noch rund 40

Prozent der von ihnen produzierten Waren und Dienstleistungen kaufen.

Das zeigen Modellrechnungen für die USA bei weiterhin hohen

Aktienrenditen.



Aktienrenditen erreichen ihre sozialen Grenzen vor den

wirtschaftlichen





Stagniert das Wachstum, wird die Verteilung der Wertschöpfung zum

Nullsummenspiel. Was die Arbeitgeber mehr haben, bekommen die

Beschäftigten weniger. Noch mehr Brisanz schafft der Vormarsch von

Robotern und künstlicher Intelligenz. Er erhöht den Druck auf die

Arbeitseinkommen der bürgerlichen Mittelschicht in den westlichen

Industrieländern. Mit der Erosion der Mittelschicht stehen den

Industrieländern soziale Spannungen bevor, die zum Risiko für den

gesellschaftlichen Zusammenhalt und die demokratischen Lebensformen

werden. Die sozialen Grenzen der Aktienrenditen werden sich früher

zeigen als ihre wirtschaftlichen. Die Optimierung von Aktienrenditen

gefährdet damit die gesamten Vermögen, die durch die Umverteilung

geschaffen wurden.



Mehr Wachstum für alle



Die Lösung kann nur im Umdenken der Unternehmensvorstände und

Investoren liegen. So lautet ein zentrales Ergebnis der CapQM-Studie.

Statt schneller Gewinnsteigerungen durch Umverteilung und

Finanzinvestitionen muss das Ziel langfristiges Wachstum für alle

durch produktive Investitionen sein. Das senkt zwar kurz- und

mittelfristig die Aktienrenditen, wird sie aber langfristig stärker

gegen soziale Risiken sichern.



Wer wir sind



Die CapQM GmbH ist ein unabhängiges Finanzmarktforschungs- und

Beratungsunternehmen. Mit unseren Veröffentlichungen liefern wir

Diskussionsbeiträge zu aktuellen Problemen und Fragestellungen des

Kapitalmarkts.







Keywords (optional):

Kommentare zur Pressemitteilung