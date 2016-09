Neue technische Möglichkeiten dank Polymer-Dehnungsmessstreifen

Patent der Firma Hoffmann+Krippner aus Buchen im Odenwald

(PresseBox) - Neues Patent der Firma Hoffmann+Krippner aus Buchen: Polymer-Dehnungsmessstreifen (P-DMS) sind kostengünstiger als herkömmliche Dehnungsmessstreifen und lassen sich flexibel in unterschiedlichen Branchen einsetzen.

Ein Sportschuh, der den Bewegungsablauf des Sportlers misst, oder Bremslichter, die stärker oder schwächer leuchten, wenn man leichter oder stärker bremst: Der neu entwickelte Polymer-Dehnungsmessstreifen (P-DMS) der Firma Hofmann + Krippner ist flexibel und kostengünstig in völlig unterschiedlichen Bereichen einsetzbar. So brachte zum Beispiel Mario Aiwasian, Geschäftsführer der österreichischen Firma Alpha-Piano, mithilfe des P-DMS eine Weltneuheit auf den Markt: den elektronischen Konzertflügel. ?Ich hatte schon lange die Idee, ein elektronisches Piano zu bauen mit einem Sensorsystem, das nicht die Geschwindigkeit misst, sondern die Kraft.? Zunächst prüfte er eine technische Lösung, die viel zu kompliziert und zu teuer war. Dann wurde er auf die Vorzüge des P-DMS aufmerksam. ?Es gab einige Experimente. Wir sind sehr zufrieden damit.? Im Unterschied zu herkömmlichen E-Pianos verfügt das Alpha-Piano über die komplette Mechanik eines Konzertflügels. Die Hammer schlagen jedoch nicht auf Saiten auf, sondern auf Polymer-Dehnungsmessstreifen von Hofmann + Krippner. Diese ermitteln die Anschlagstärke und die Anschlagsdynamik. Damit verhalten sie sich ähnlich wie Klaviersaiten und ermöglichen einen Klang, der mit diesen vergleichbar ist. Der Pianist wiederum hat das Gefühl, an einem traditionellen Flügel zu sitzen, da das Alpha-Piano über die vollständige Mechanik eines Konzertflügels verfügt.

Diese Neuentwicklung wäre zu einem akzeptablen Preis ohne den P-DMS nicht möglich gewesen. Denn herkömmliche Dehnungsmessstreifen müssen mit einem komplizierten Verfahren auf Leiterplatten aufgeklebt werden und benötigen zusätzlich eine Elektronik für die Auswertung der Daten. PDM-S werden bei Hoffmann + Krippner im Siebdruckverfahren nach einem vorgegebenen Layout direkt auf die Leiterplatten gedruckt. Damit sind sie günstig in der Herstellung, auch in kleinen Auflagen. Sie können in der Regel recht einfach an kundenspezifische Anwendungsbereiche angepasst und leicht ausgewechselt werden. Hoffmann + Krippner hält für diese spezielle Technologie das Patent.



P-DMS kann man grundsätzlich dann gut einsetzen, wenn Zug- oder Druckkraft gemessen werden soll. Wie herkömmliche Dehnungsmessstreifen können diese nach dem Prinzip der Wheatstone?schen Messbrücke die Dehnung oder Stauchung der Leiterplatte ermitteln.

Nach den Worten von Applikationsingenieur Christian Hennig von Hoffmann + Krippner lässt sich das Prinzip des P-DMS branchenübergreifend einsetzen. In einer industriellen Nähmaschine könnte man sich zum Beispiel dank dieser Innovation rasch darüber informieren lassen, wenn der Faden gerissen ist. Ein Orthopädie-Schumacher könnte Sohlen mit P-DMS dafür verwenden, um die Füße und die Gangweise seiner Kunden zu analysieren. Auf der Grundlage der so ermittelten Daten könnte er die passenden Einlagen herstellen. Und bei Skispringern könnte man dank P-DMS-Sohlen im Schuh den Bewegungsablauf während des Absprungs vermessen und die ermittelten Daten per Funk direkt von der Schanze aus zu einem PC übermitteln.

Unabhängig vom Einsatzgebiet unterstützt Hoffmann + Krippner seine Kunden bei der Produktentwicklung und richtet die Produktion der P-DMS nach den Bedürfnissen der Kunden aus. Auf diese Weise können oft unnötige Kosten vermieden und das Potenzial der P-DMS optimal genutzt werden.

In aller Kürze:

Was P-DMS sind und wie sie funktionieren

Polymerpaste, die im Siebdruck auf Leiterplatten aufgebracht wird

Erfasst dehnende und stauchende Verformungen (durch Druck und Zug)

Die geringen Verformungen ändern den elektrischen Widerstand

P-DMS eignen sich für Leiterplatten mit Bestückung

Sie lassen sich problemlos in das Leiterplattendesign integrieren

Herstellung auch in kleinen Auflagen kostengünstig möglich

Alpha-Pianos GmbH

Gegründet im Jahr 2009

Gründer und Geschäftsführer ist Mario Aiwasian

5 festangestellte und 5 freiberufliche Mitarbeiter

ALPHA Pianos entwickelt und vertreibt herausragende elektronische Musikinstrumente höchster Qualität, mit einzigartigen technischen Eigenschaften und außergewöhnlichem Design.

Alpha Pianos GmbH, Österreich, 3423 S. Andrä-Wördern, Ed. Klinger Str. 19

Telefon +43 2242 31345

www.m-pianos.com

Hier geht's zum Video





Dies ist eine Pressemitteilung von

Hoffmann + Krippner GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.09.2016 - 07:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1402128

Anzahl Zeichen: 4992

Kontakt-Informationen:

Firma: Hoffmann + Krippner GmbH

Stadt: Buchen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung