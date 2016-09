Lidl Deutschland spart ab 2017 jährlich 3500 Tonnen Plastik / Lidl nimmt bundesweit Standard-Plastiktüte aus dem Sortiment und setzt auf Mehrfachverwendung seines erweiterten Tragetaschensortiments (FOTO)

Lidl nimmt bundesweit Standard-Plastiktüte aus dem Sortiment und

setzt auf Mehrfachverwendung seines erweiterten

Tragetaschensortiments



Auf dem Weg zum nachhaltigsten Discounter in Deutschland geht Lidl

den nächsten Schritt: In den rund 3.200 deutschen Filialen hat die

Plastiktüte ausgedient. Ab Frühjahr 2017 verzichtet das Unternehmen

als erster Discounter in Deutschland auf den Verkauf der

Standard-Plastiktüte und reduziert damit den Müllberg achtlos

weggeworfener Tüten. Das Unternehmen spart jährlich über 100

Millionen der Kunststofftaschen ein, dies entspricht rund 3.500

Tonnen Plastik. Lidl setzt damit konsequent auf das Thema

Nachhaltigkeit und unterstreicht seine Ankündigung, Qualität,

Effizienz und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette zu

optimieren.



Mehrfachverwendung des erweiterten Tragetaschensortiments im Fokus



Mit dieser Entscheidung erweitert Lidl parallel sein

Tragetaschensortiment und bietet bundesweit neben der Tiefkühl- und

Fairtrade-Baumwolltragetasche, Papiervarianten und als Neuerung eine

zusätzliche Version der besonders ressourcenschonenden

Permanenttragetasche an. Bei der Auswahl der weiterhin

kostenpflichtigen Einkaufshelfer legt das Unternehmen Wert auf die

vielfache Wiederverwendungsmöglichkeit. "Wir wollen unseren Kunden

sinnvolle und dauerhafte Alternativen bieten und gleichzeitig zum

nachhaltigen und ressourcenschonenden Handeln aufrufen", so Wolf

Tiedemann, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland zuständig für

die Zentralbereiche.



Positionspapier beschreibt weitere Maßnahmen zur

Ressourcenschonung



Mit der Neugestaltung des Tragetaschensortiments unterstreicht

Lidl sein Selbstverständnis, eigene Qualitäts- und Effizienzansprüche

dauerhaft im Einklang mit der Umwelt zu erreichen. Das Unternehmen

hat heute ein Positionspapier veröffentlicht, in welchem weitere



Maßnahmen zur Vermeidung unnötiger Verpackungsmaterialien vorgestellt

werden.



Lidl Deutschland unterstützt mit seiner Entscheidung die

Standard-Plastiktüte auszulisten, den politischen Wunsch nach

Reduzierung von derzeit rund 70 Plastiktüten pro Kopf/Jahr auf 40

Plastiktüten pro Kopf/Jahr bis 2025. Auch in Lidl-Filialen in

Österreich und der Schweiz wird es zukünftig keine

Standard-Plastiktüten mehr geben.



Die Kunden haben ab Frühjahr 2017 die Wahl zwischen folgenden

Tragetaschen:



1. Die Langlebige



Die zwei Permanenttragetaschen sind durch ihre gewebte Struktur so

robust, dass auch schwere Einkäufe wie Flaschen mühelos transportiert

werden können. Das strapazierfähige Material ist zu 100 Prozent

recycelbar und besonders schmutz- und wasserabweisend sowie

langlebig.



2. Die Faire



Die Fairtrade-zertifizierte Tasche wird sozialverträglich

produziert, die Rohstoffe stammen aus nachhaltigem Anbau gemäß der

Richtlinien von Transfair e.V. Die Tasche besteht zu 100 Prozent aus

Baumwolle und ist biologisch abbaubar.



3. Die Zertifizierte



Die ungebleichten Papiertragetaschen bestehen zu 100 Prozent aus

nachwachsenden Rohstoffen, die ausschließlich aus

verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammen. Die Taschen sind

vollständig recycelbar, biologisch abbaubar und durch den Forest

Stewardship Council (FSC) zertifiziert.



4. Die Coole



Für den produktgerechten Transport von Kühl- und Gefrierprodukten

bietet sich die Tiefkühl-Tragetasche an. Der Kühleffekt wird über den

Einsatz von isolierenden Materialen und durch Luftzirkulation

zwischen den mehrschichtigen Folien erzielt.



Lidl



Das Handelsunternehmen Lidl gehört zu den führenden Unternehmen im

Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Die 39 rechtlich

selbstständigen Regionalgesellschaften mit rund 3.200 Filialen und

mehr als 75.000 Mitarbeitern sorgen täglich für die Zufriedenheit der

Kunden. Bei der Herstellung und Auswahl der angebotenen Waren hat

Qualität für Lidl höchste Priorität. Dafür setzt das Unternehmen auf

ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem, das alle Schritte

entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette kontrolliert.

Weitere Informationen zu ausgewählten Produktgruppen gibt es unter

www.lidl-lohnt-sich.de.







Datum: 20.09.2016 - 08:38

Sprache: Deutsch

