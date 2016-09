Vintage-Wohnzimmer im Flugzeughangar

Der silbrig glänzende Food-Trailer scheint aus einer anderen Zeit zu stammen. Zum Stilmix des Interieurs in dem modernen Flugzeughangar passt er jedoch ideal. Zusammen mit den rustikalen Holzbarhockern, den Bistro-Tischen mit Panton Chairs, den Schirmleuchten und echten Lounge-Klassikern entsteht im Hugo Junkers Hangar der angesagte Vintage-Stil. Die noch junge Eventlocation gehört schon jetzt zu den besonderen Adressen in Mönchengladbach.

Wohnzimmer im Flugzeughangar: Vintage-Setting im Hugo Junkers Hangar in Mönchengladbach

(firmenpresse) - Für eine internationale Konferenz mit 450 Gästen haben die Veranstaltungsplaner von facts and fiction in Kooperation mit Party Rent ein gemütlich-großes Wohnzimmer in der modernen Halle eingerichtet. Um diese Stilistik zu verwirklichen, wurde das Set-Up mit Ausstattungen aus dem Fundus komplettiert. Alte Thonet-Stühle, Orientteppiche, Nierentische und Chesterfield-Sofas ergänzten die Mietmöbel und erzeugten mit den Gerätschaften des Flugbetriebs ein authentisches Ambiente.



Das so geschaffene Crossover aus modernem Möbeldesign und Originalen der 50er bis 70er Jahre hat im Hangar für Hingucker gesorgt. Mit der wohnlichen Atmosphäre wurde für die Konferenz genau die Umgebung realisiert, die sich der Veranstalter von Party Rent gewünscht hatte.







Die Party Rent Group ist ein europaweit agierender Eventausstatter mit 23 Standorten und mehr als 700 Mitarbeitern in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Skandinavien. Seit über 20 Jahren setzt die Gruppe ganzheitliche Ausstattungskonzepte für Veranstaltungen jeglicher Art und Größe um. Der Anspruch dabei: die perfekte Atmosphäre.

Party Rent Group

