Alpinhotel Jesacherhof **** - Spätsommer im Wellnesshotel Tirol

(firmenpresse) - Das Alpinhotel Jesacherhof zeigt, wie moderne und individuelle Wellness funktionieren kann. Es bietet alpine Wellness mit der Möglichkeit, das Spa als ganze Familie zu nutzen. Ein besonderes Highlight ist das Defereggen Heilwasser. Für Paare gibt es ein besonders schönes Angebot: die Spa-Suite „Alpines Refugium“. Gestaltet wie eine private Almhütte und ausgestattet mit allem Komfort für Mußestunden zu zweit, können Sie sich hier abgeschieden vom Rest der Welt fühlen. Für die Auszeit stehen hier ein privates Whirlbad und eine Kuschelwiese bereit, ein Kachelofen bringt wohlige Wärme und auf Wunsch kann eine individuelle Paarbehandlung in Anspruch genommen werden.



Das Defereggental Hotel ganz intim



Eine entspannende Atmosphäre ist der Grundstein für erholsamen Urlaub. Dafür sind die meisten Zimmer des Hotel Defereggental mit Zirbenholz ausgestattet. Dies schafft nicht nur eine behagliche Atmosphäre, sondern gewährt einen besonders erholsamen Schlaf. Das Holz senkt die Herzfrequenz und beeinflusst maßgeblich das Wohlbefinden. Der angenehme Duft der Wälder zieht sich durch die Zimmer des Hotels im Defereggental und schafft so eine luxuriöse Verbindung zwischen Natur und Hotel.



Das Osttirol Hotel – ein wahres Kleinod



Es ist ein besonderes Erlebnis, die Atmosphäre des Spätsommers in Österreich zu erleben und die wohltuende Ruhe zu genießen. Rund um das Hotel im Defereggental erstreckt sich ganz unverfälschte Natur. Die märchenhafte Landschaft an der Alpensüdseite ist von mächtigen Dreitausendern umgeben. Das Defereggental ist eines der ursprünglichsten Täler Österreichs und lädt zu vielen Aktivitäten ein. Nahezu alle Freizeitmöglichkeiten starten direkt vor dem Hotel. Der Aktivurlaub ist actionreich, aber ganz naturverbunden. Fernab des Massentourismus findet sich hier ein Kleinod der Natur, das viele Aktivitäten bietet. Im Sommer lockt das Bergfieber mit Wandern, Klettern, Biken, Fliegenfischen, Tennis und Wildwasser-Rafting. So können bei spannenden Aktivitäten die berauschend schönen Seiten des Defereggentals erkundet werden.







