Neue globale Prognose aus dem UN-Hauptquartier: Das Erreichen der Ziele nachhaltiger Entwicklung erfordert außergewöhnliche Maßnahmen

(ots) -



Wird die Welt die 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung der UN

(Sustainable Development Goals, SDGs) bis 2030 erreichen können? Wie

können Unternehmen dabei mit gutem Beispiel vorangehen? DNV GL hat

versucht, diese beiden entscheidenden Fragen in seiner neuen

Prognose, die die Zukunft unseres "Raumschiffs Erde" untersucht, zu

beantworten. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass zwar etliche der

Ziele in vielen Regionen der Welt gute Fortschritte verzeichnen

werden können, die Maßnahmen aber nicht schnell oder konsequent genug

erfolgen und untragbare ökologische Folgen nach sich ziehen werden.

Dennoch ist es noch nicht zu spät, den Kurs unseres "Raumschiff Erde"

zu ändern: Der Bericht stellt 17 internationale Unternehmen vor, die

bei jedem der globalen Ziele außergewöhnliche Fortschritte

vorantreiben.



- Sie können die Eröffnung der Veranstaltung im UN-Hauptsitz unter

folgender Adresse ansehen: http://bit.ly/2ddwyFI

- Spaceship-Earth-Website und Download des Berichts: https://www.dnvg

l.com/technology-innovation/spaceship-earth/index.html

- Die wichtigsten Schlussfolgerungen: http://bit.ly/2cWp0F8

- Bilder: http://bit.ly/2ck04JO



Ein Jahr nach Veröffentlichung der SDGs haben Unternehmen,

Regierungen, Organisationen und Einzelpersonen rund um die Welt damit

begonnen, auf die globalen Ziele hinzuarbeiten. Dennoch zeigt die

"Future of Spaceship Earth"-Prognose, dass sich keines der Ziele in

sämtlichen Regionen der Welt erreichen lassen wird. Gleichermaßen

wird keine Region dazu in der Lage sein, die nötigen Fortschritte zum

Erreichen aller Ziele einzuleiten. Das Ausmaß der Probleme ist so

groß, dass dringende und außergewöhnliche Sofortmaßnahmen

erforderlich sind.



Insbesondere die Geschäftswelt besitzt die nötigen Voraussetzungen

dazu, Maßnahmen dieser Größenordnung voranzutreiben. Der Bericht hebt



17 internationale Unternehmen hervor, die bei den SDGs eine

Vorreiterrolle spielen: Tata, Danone, HiTechnologies, ARM, Symantec,

Grundfos, SolarWorld, NYK, Hydro, Safaricom, Siemens, Marks &

Spencer, Iberdrola, Cermaq, APP, Calvert Investments und Unilever.

Diese Pioniere treiben die nachhaltigen Veränderungen durch

Innovation, Partnerschaften und die Anpassung ihrer Geschäftsmodelle

voran. Die Ziele nachhaltiger Entwicklung sind zu einer Vorlage

geworden, nach der Unternehmen sich neu gestalten und ihren

Geschäftsbetrieb zukunftssicher machen.



Der Group President und CEO von DNV GL, Remi Eriksen, erklärt:

"Zum größten Teil hat gerade die Geschäftswelt die Technologie, die

Mitarbeiter und die Verfahren, um die Welt grundlegend zu verändern.

Die Herausforderung besteht daher nicht in der "nötigen Intelligenz",

sondern darin, die vorgeschlagenen und entwickelten Lösungen zu

übernehmen - die passende Größenordnung für diese Maßnahmen zu

finden."



Der Prognoseberichte wurde in Zusammenarbeit mit UN Global Compact

im UN-Hauptquartier in New York präsentiert. Die Vizevorsitzende der

SDG-Interessengruppe des UN-Generalsekretärs, die norwegische

Premierministerin Erna Solberg, lieferte ein Vorwort und erhielt den

Bericht in der Woche der 71. Sitzung der UN-Generalversammlung.







Datum: 20.09.2016 - 08:54

