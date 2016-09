EFI auf der SGIA EXPO 2016: umfassendes Produktportfolio und neue Marktchancen für Druckdienstleister

Nordamerika-Debüt für industriellen Textildrucker sowie breit gefächertes Aufgebot bei Soft Signage-Druckern und Workflow-Lösungen

(PresseBox) - 016 - Zu profitablem Wachstum gelangen Druckdienstleister mit dem umfassenden Technologieportfolio, das Electronics For Imaging (Nasdaq:EFII) dieser Tage auf der SGIA Expo 2016 (14. bis 16. September) präsentiert. Nicht fehlen dürfen mehrere Nordamerika-Premieren. EFI demonstriert, wie Kunden neue Fähigkeiten erlangen, Chancen nutzen und Effizienzsteigerungen erzielen können - mit einem breiten Spektrum an LED-, UV- und wasserbasierten Inkjet-Textildruckern, digitalen Frontends (DFEs) und Softwarelösungen für den Produktionsworkflow im digitalen Großformatdruck, der Werbetechnik und der industriellen Textilproduktion.

Als einziger SGIA-Aussteller präsentiert EFI rundum integrierte Gesamtlösungen aus Workflows, DFE-Verarbeitung und hochmodernen Inkjetdruckern. Im Zentrum des Messauftritts stehen die integrierten Vorteile, die sich damit erlangen lassen.Einige der neuen Produkte:

Der 1,8-Meter-Drucker EFI Reggiani ReNOIR ONE-600 mit neuer, umweltfreundlicher Drucktechnologie am Stand 4617 (im Textilbereich der SGIA Expo) für den industriellen Dekor- und Bekleidungsdruck in höchster Qualität

Die integrierte Lösung EFI E-Commerce für Soft Signage am Stand 1515, eine richtungsweisende Kombination aus Web-to-Print, einem Fiery® DFE und einem EFI VUTEk® FabriVU®-Drucker



Die neueste Version 6.3 der DFE-Technologien EFI Fiery und Fiery proServer für den Inkjet-Produktionsdruck

Der 2-Meter-LED-Hybriddrucker EFI VUTEk GS2000lx Pro mit UltraDrop?-Technologie und - als Weltpremiere - neuer, transparenter LED-Tinte zur Premium-Veredelung

Der EFI Quantum LXr 5 mit 5,2 Metern Druckbreite, ein rasanter LED-Rollendrucker als wirtschaftlichere Alternative zum Latex-Inkjetdruck

Der 1,65-Meter-Drucker EFI H1625-SD mit EFI SuperDraw UV-Tinten für pfiffige, individualisierte Spezialanwendungen mit Thermoformen

Der digitale Textildrucker EFI VUTEk FabriVU 340 mit 3,4 Metern Druckbreite für Soft Signage

EFI Armor Erase UV - ein neuer preisgekrönter Inkjetdruck-Klarlack zum Graffitischutz, der auch zur Trockenentfernung geeignet ist

Messebesucher werden auch die Vorteile der durchgängigen MIS-Workflow-Automatisierung im Inkjet-Supergroßformat erleben können - anhand der neuesten Version der EFI Midmarket Print Suite. Die Branchenlösung EFI Pace? als MIS-Kerntechnologie verbindet sich darin mit zahlreichen weiteren Modulen zur Rationalisierung administrativer und operativer Abläufe.

Ein EFI-Kunde, der von der breiten Palette der EFI-Technologien profitiert, Gilson Graphics mit Sitz in Grand Rapids (US-Bundesstaat Michigan), implementierte kürzlich einen Workflow aus der Midmarket Print Suite und einen LED-härtenden VUTEk-3,2-Meter-Hybriddrucker, ausgestattet mit der neuesten Version der Fiery proServer-Premium-DFE-Technologie.

"Die Verbindung zwischen Fiery und Pace ist für uns sehr wichtig", sagte Dave Oswald, Vice President (Produktion), Gilson Graphics. "Fiery erfasst Schlüsseldaten, wie Tinte und Materialverbrauch sowie die Mitarbeiterproduktivität. Diese Informationen werden automatisch an Pace übertragen. Dadurch wird die Anzahl der erforderlichen manuellen Arbeitsschritte reduziert. Als Folge erhöht sich auch die Datengenauigkeit mit einhergehender verbesserter Bestandsverwaltung."

Erfolgreicher Umstieg von analogen auf digitale Technologien

Auf der SGIA präsentiert EFI Lösungen für den Hochgeschwindigkeitsdruck und den anspruchsvollen Markt für POS-Displays sowie Drucktechnologien für Verpackungen und Wellpappen, ein Segment, das auf Digitalisierung setzt. Der neue ultraschnelle Rollen-/Flachbett-Hybrid-Inkjetdrucker VUTEk HS125 Pro mit 3,2 Metern Druckbreite und der schnelle, energieeffiziente VUTEk LX3 Pro-Hybriddrucker eignen sich bestens für hohe Auflagen hochwertiger Displays und Grafiken, aber auch für die Produktion von Verpackungen in kleineren Stückzahlen und Prototypen.

Zusätzlich präsentiert Nazdar SourceOne, ein autorisierter Vertriebspartner, am Stand 2441 den EFI VUTEk H2000 Pro-UV-Hybriddrucker mit 2 Metern Druckbreite und der 7-Picoliter-UltraDrop-Technologie.

Digitaler Textildruck: eine Wachstumschance

Textildruck - sowohl im Bereich Soft Signage als auch im industriellen Dekor- und Bekleidungsdruck - ist für EFI-Kunden besonders vielversprechend. Schätzungen des Markforschungsinstituts InfoTrends zufolge beträgt der jährliche Umsatz für bedruckte Textilien 165 Mrd. US-Dollar. Laut dem Marktforschungsinstitut Smithers Pira liegt der jährliche Umsatz im digitalen Textildruck schätzungsweise bei 1,3 Mrd. US-Dollar.

Die live produzierten Dekor- und Bekleidungsdrucke auf dem EFI Reggiani ReNOIR ONE-600 (1,8 Meter) beinhalten einen umweltfreundlichen "All-In Green"-Druckprozess mit hervorragender Feinzeichnung, Farbintensität sowie Trocken- und Nassabriebbeständigkeit. Hinzu kommen gesteigerte Effizienz und Qualität dank einem innovativen Tintenzu- und -rückführungssystem und EFI Reggianis Premium-Auflösung von 2.400 dpi.

Der neue, von EFI zertifizierte Soft-Signage-Workflow mit E-Commerce-Lösung, ebenfalls auf der SGIA Expo zu sehen, ermöglicht Kunden einen schnellen Einstieg für gewinnorientiertes Wachstum. Diese Lösung umfasst drei Komponenten: die neue Version 6.3 des EFI Fiery proServer SE, Digital StoreFront®, eine mehrfach preisgekrönte Web-to-Print- und E-Commerce-Software, und den 3,4-Meter-Inkjet-Textildrucker EFI VUTEk FabriVU340, der mit wässrigen Sublimationstinten arbeitet. Die Drucker der Reihe FabriVU, die auch mit 1,8 Metern Druckbreite erhältlich sind, nutzen umweltfreundliche Tinten auf Wasserbasis und liefern beeindruckende Ergebnisse bei Soft-Signage- und Banner-Anwendungen.

Die Digital StoreFront-Software, die in die neue Lösung integriert ist, erlaubt eine schnellere Auftragsabwicklung bei weniger Benutzereingriffen und reduzierten Fehlerquoten. Hinzu kommt eine intuitive, webbasierte Oberfläche, die sowohl für versierte Anwender als auch für Einsteiger hervorragend geeignet ist. Integrierte Designtools ermöglichen umfassende individuelle Anpassungen bei einer breiten Palette von Soft-Signage-Anwendungen - Bannern, Fahnen und mehr.

Neue Fiery DFE-Systeme für das Großformat

Auch das neueste Fiery Wide-Format DFE in Version 6.3 wird auf der SGIA vertreten sein - unter anderem mit dem Fiery proServer SE für erstklassige Ergebnisse in der traditionellen Werbetechnik und bei Soft Signage. Diese neue Version beinhaltet mehr als 40 neue Druckertreiber für EFI-Drucker und andere führende Hersteller, unter anderem Durst, Epson, HP, Mimaki, OKI und Seiko. Dank dem neuen Swatch-Buch für Sonderfarben, der Unterstützung von sechs neuen PANTONE®-Farbbibliotheken, der neuen Multichannel-Farbprofilerstellung und der verbesserten stochastischen Rasterung erzielen insbesondere Nutzer von EFI-Druckern optimierte Farbergebnisse.

"Die SGIA Expo in diesem Jahr stellt für die Branche einen Wendepunkt dar", so Scott Schinlever, Senior Vice President (EFI) und General Manager (EFI Inkjet). "Die Märkte und Anwendungen, die aktuell und in Zukunft profitables Wachstum für Werbetechniker und Druckdienstleister ermöglichen, werden derzeit völlig neu definiert. Unsere Kunden sind weiterhin auf der Suche nach Lösungen zur Steigerung der Margen und Produktivität. Das Portfolio, das EFI auf der SGIA präsentiert, steht für neue Ideen und noch mehr Möglichkeiten - mit Komplettlösungen aus richtungsweisenden Inkjetdruckern, kraftstrotzenden DFEs und Workflow-Software, die in der Branche ihresgleichen sucht."

Anschauliche Beispiele dafür sind unter www.ImagingofThings.com oder www.efi.com zu finden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: Das EFI-Logo, VUTEk, Fiery, FabriVU und Digital StoreFront sind eingetragene Marken von Electronics For Imaging, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. EFI, UltraDrop und Pace sind Marken von Electronics For Imaging, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

PANTONE ist eine eingetragene Marke und ist das Eigentum von Pantone LLC. Alle anderen Bezeichnungen und Produktnamen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber und werden hiermit anerkannt. Alle anderen Bezeichnungen und Produktnamen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber und werden hiermit anerkannt. Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statements provided with EFI products and services.

This news release contains forward-looking statements, that are statements other than statements of historical fact including words such as "anticipate", "believe", "estimate", "expect", "consider", "plan" and similar, any statements related to strategies or objectives of management for future operations, products, development, performance, any statements of assumptions or underlying any of the foregoing and any statements in the future tense. Forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause our actual or future results to differ materially.

For further information regarding risks and uncertainties associated with EFI's businesses, please refer to the risk factors section in the Company's SEC filings, including, but not limited to, its annual report on Form 10-K and its quarterly reports on Form 10-Q. EFI undertakes no obligation to update information contained herein, including forward-looking statements.





Das weltweit agierende Technologieunternehmen EFI? mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley ist ein Schrittmacher der Digitalisierung in der Druckbranche. Mit Produkten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität engagieren wir uns leidenschaftlich für die Förderung des Erfolgs unserer Kunden. EFI entwickelt dazu bahnbrechende Technologien für die Produktion von Beschilderungen, Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten. Zur Auswahl stehen eine breite Palette von Drucksystemen, Tinten und digitalen Frontend-Systemen sowie ein umfassendes Paket für die Unternehmens- und Fertigungsabläufe - der gesamte Produktionsprozess wird damit optimiert. (www.efi.com)

Unsere Online-Präsenz:

Folgen Sie EFI auf Twitter: https://twitter.com/EFIPrint,

auf Instagram https://www.instagram.com/efiprint,

auf Facebook www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology

und auf YouTube www.youtube.com/EFIDigitalPrintTech





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das weltweit agierende Technologieunternehmen EFI? mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley ist ein Schrittmacher der Digitalisierung in der Druckbranche. Mit Produkten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität engagieren wir uns leidenschaftlich für die Förderung des Erfolgs unserer Kunden. EFI entwickelt dazu bahnbrechende Technologien für die Produktion von Beschilderungen, Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten. Zur Auswahl stehen eine breite Palette von Drucksystemen, Tinten und digitalen Frontend-Systemen sowie ein umfassendes Paket für die Unternehmens- und Fertigungsabläufe - der gesamte Produktionsprozess wird damit optimiert. (www.efi.com)

Unsere Online-Präsenz:

Folgen Sie EFI auf Twitter: https://twitter.com/EFIPrint,

auf Instagram https://www.instagram.com/efiprint,

auf Facebook www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology

und auf YouTube www.youtube.com/EFIDigitalPrintTech





Dies ist eine Pressemitteilung von

EFI Germany

Datum: 20.09.2016 - 08:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1402140

Anzahl Zeichen: 19268

Kontakt-Informationen:

Firma: EFI Germany

Stadt: Las Vegas





Diese Pressemitteilung wurde bisher 9 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung