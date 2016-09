Ehrentag für Kinder in Deutschland

Heute am 20.09.2016 ist Weltkindertag in Deutschland. An diesem Tag wird auf die Kinderrechte sowie die kindlichen Bedürfnisse aufmerksam gemacht. Es handelt sich somit um einen Ehrentag für Kinder in Deutschland und hat nichts mit dem Weltkindertag am 20. November oder dem internationalen Kindertag am 1. Juni zu tun.

(firmenpresse) - Heute am 20.09.2016 ist Weltkindertag in Deutschland. An diesem Tag wird auf die Kinderrechte sowie die kindlichen Bedürfnisse aufmerksam gemacht. Es handelt sich somit um einen Ehrentag für Kinder in Deutschland und hat nichts mit dem Weltkindertag am 20. November oder dem internationalen Kindertag am 1. Juni zu tun.



Die folgenden Buchtipps sind Bücher mit einer Botschaft und deshalb auch so wichtig. Vielleicht ist es uns Erwachsenen manchmal nicht immer bewusst, wie wichtig gerade für Kinder ein gestärktes Selbstbewusstsein ist. Nicht aufgeben heißt die Devise.



Kleine Mutmachgeschichten

Für die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann. In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes. Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=aUdAz290OHk&feature=youtu.be&list=LLnrWQi3TGNmRm5EoXRQVqVQ



Willkommen zu Hause, Amy

„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Amy wurde mit einer Muskelschwäche in den Beinen geboren. Als sie drei Jahre alt war, gab ihre Mutter sie in ein Kinderheim, da sie der Aufgabe, eine behinderte Tochter großzuziehen, nicht gewachsen war.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der immer an ihrer Seite ist.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Im Pferdestall findet sie den verängstigten Amigo. Schon bald stellt sich heraus, dass auch er das Vertrauen in die Menschen verloren hat.



Können Amy und Amigo einander helfen, ihr Misstrauen abzubauen?



„Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=DIZkTOjnU7g



Alle wichtigen Infos finden Sie unter:

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://www.karinaverlag.at/kinderbucher/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.09.2016 - 10:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1402224

Anzahl Zeichen: 3050

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung