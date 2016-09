Maschinenbauer Symacon liefert Unikate

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Unternehmen zeigt am IMG-Gemeinschaftsstand Flagge auf der all about automation in Leipzig



Jedes Stück ein Unikat. Nur maßgeschneiderte Lösungen verlassen die beiden Werkhallen der Symacon GmbH in Barleben bei Magdeburg. Im Sondermaschinenbau hat sich das Unternehmen vor allem bei den Zulieferern der Automobilhersteller in Deutschland einen Namen gemacht. Es gibt viele Wettbewerber, doch der Markt ist groß für Firmen, die individuelle Lösungen finden und schlüsselfertig liefern. Messen sind ein wichtiges Instrument neue Kunden anzusprechen. Wie die ?all about automation? am 28. und 29. September in Leipzig.



Vom Computer, vor dem die Ingenieure grübeln, in die Werkhalle zur Fertigung der vom Entwickler erdachten Maschine sind es nur ein paar Schritte. In der Werkhalle ist es sauber und leise, obwohl hier Maschinen gebaut werden. ?Die Anlagen beinhalten einen hohen Anteil an Zukaufkomponenten, die hier in der Werkhalle mit unserem Engineering zur Kundenlösung entwickelt werden?, erläutert Symacon-Geschäftsführer, Dr.-Ing. Detlef Mlynek. Und die Arbeit an und mit der Software, die die unterschiedlichsten Roboter steuern soll...



Hintergrund zur IMG Sachsen-Anhalt mbH



Die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) ist die Ansiedlungs- und Marketingagentur des deutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt.



Die Mitarbeiter der IMG bieten alle Leistungen rund um die Ansiedlung im Land von der Akquisition bis zum Produktionsstart. Außerdem vermarktet die IMG den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort nach außen und zeichnet verantwortlich für das Tourismusmarketing im In- und Ausland.



Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde die IMG als eine der beiden besten regionalen Wirtschaftsförderungsagenturen in Europa mit dem internationalen Top Investment Promotion Agency Award 2016 ausgezeichnet.



Das Land Sachsen-Anhalt ist einziger Gesellschafter der IMG. Weiterführende Informationen zu unseren Leistungen finden Sie hier.: http://www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/wir-ueber-uns

Kommentare zur Pressemitteilung