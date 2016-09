Primobolan kaufen: jetzt ohne Rezept bestellen auf rezeptfrei.online

Methenolon wurde in den 1960er-Jahren zur Behandlung einer speziellen Form der Blutarmut entwickelt. Kurze Zeit später entdeckten Bodybuilder, dass das Anabolikum eine positive Wirkung auf den Muskelaufbau ausübt. Seitdem steht es, namentlich unter der Handelsmarke Primobolan, auf der Wunschliste vieler Athleten. Auf zahllosen Websites kann es der interessierte Kunde kaufen, ohne ein Rezept vorzulegen. Die leichte Erhältlichkeit führt bei einigen Anwendern zu einem gefährlichen Leichtsinn im Umgang mit diesem Medikament. Neben den erwünschten Effekten weist es eine Reihe von unerwünschten Nebenwirkungen auf.

(firmenpresse) - Primobolan ist ein Arzneimittel, das als Hauptwirkstoff Methenolon enthält, ein anaboles Steroidhormon, das 1960 erstmals synthetisiert wurde. Seit den 1970er-Jahren zählt es zu den populärsten und auf dem Schwarzmarkt meistverkauften Muskelaufbaupräparaten. In Deutschland wurde es lange Zeit von Schering bzw. Bayer angeboten. Die heute im Handel verfügbaren Medikamente sind ohne Ausnahme Generika ausländischer Hersteller, die durch halblegale Vertriebskanäle in Umlauf gelangen. Wer Google mit dem Keyword „Primobolan kaufen“ füttert, erhält rund 60.000 Ergebnisse. Meist führen sie zu Shops, die ihre Produkte unter Missachtung der arzneimittelrechtlichen Regelungen (die für sämtliche anabole Steroide eine strikte Rezeptpflicht vorsehen) rezeptfrei versenden.



In der Vergangenheit wurde der Wirkstoff zur medizinischen Behandlung der aplastischen Anämie (Panzytopenie) eingesetzt. Oft ist die Erkrankung angeboren. Ebenso kann sie als Medikamentennebenwirkung, durch Insektizide, Störungen des Immunsystems, Infektionen oder Schwangerschaftskomplikationen entstehen. Sie bewirkt durch eine Beeinträchtigung des blutbildenden Knochenmarks eine Verminderung der Blutzellen aller Systeme. Heute stehen für diese Indikation bessere Medikamente mit geringeren Nebenwirkungen zur Verfügung, sodass die Anwendung von Primobolan auf den Bereich der sportlichen Leistungssteigerung einzugrenzen ist.



Die Substanz liegt in einer injizierbaren und einer oral verfügbaren Form vor. Die Depot-Variante (Spritze) ist durch eine wesentlich längere Halbwertszeit gekennzeichnet als die Tabletten. Der Wirkstoff hydrolysiert im Blut, sodass freies Methenolon entsteht: Das ist der Stoff, der für die anabole Wirkung sorgt. Dieser wird im menschlichen Körper ähnlich umgesetzt wie körpereigenes Testosteron. Die Ausscheidung der Abbauprodukte erfolgt über den Urin. Schon in kurzer Zeit sind beachtliche Kraft- und Massezuwächse erzielbar, doch der Erfolg fordert einen hohen Preis. Bei Männern wird unter anderem die Spermienbildung beeinträchtigt. Darüber hinaus kann es zu einer Vergrößerung der Prostata kommen. Bei Frauen treten Virilisierungserscheinungen auf: Damenbart, eine Vermännlichung der Stimme, Ausbildung von dichter Körperbehaarung bei gleichzeitiger Lichtung des Haupthaars sowie ein unnatürliches Wachstum der Klitoris.





Bei der Beschaffung sind die Interessenten mangels legaler Quellen auf die Angebote von Händlern angewiesen, die auf den Vertrieb von Dopingmitteln spezialisiert sind und meist vom Ausland aus arbeiten. Dort findet man Primobolan und zahlreiche andere abgabebeschränkter Medikamente, beispielsweise Hormonpräparate für die Post-Cycle-Therapie, die bei anabolen Steroiden indiziert ist, um die unerwünschten Begleiterscheinungen zu behandeln. Originalpräparate sind auf dem Schwarzmarkt kostspielig. Einen Überblick erhält man über nachfolgenden Link, der an dieser Stelle ausschließlich zur Dokumentation dient.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://rezeptfrei.online/primobolan-kaufen/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Apotheke in der Stuttgarter Schelmenwasenstraße ist nach dem Heiligen Saturinius benannt, dem ersten Bischof von Toulouse. Der Lagerbestand des modernen und freundlichen Betriebs umfasst alle gängigen Medikamente und apothekentypischen Produkte. Seit 2010 trägt sie das Zertifikat „babyfreundlich“. Voraussetzung für die Zertifizierung ist ein ganzheitliches Beratungskonzept: Schwangere, Stillende und Eltern mit Baby erhalten eine auf die individuelle Situation abgestimmte, fachkundige Beratung. Die zuständigen Mitarbeiterinnen verfügen über qualifiziertes Fachwissen und folgen den festgelegten Beratungsstandards. Die Beratungsleistungen im speziellen unterliegen dabei den akribischen Anforderungen eines Qualitätsmanagementsystems.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Saturinius-Apotheke

Leseranfragen:

Saturinius-Apotheke

Schöntraud Schwesig

Schelmenwasenstraße 5

70567 Stuttgart



Telefon: 0711 942922

E-Mail: schoentraud.schwesig(at)eclipso.de

http://rezeptfrei.online/primobolan-kaufen/

PresseKontakt / Agentur:

Saturinius-Apotheke

Schöntraud Schwesig

Schelmenwasenstraße 5

70567 Stuttgart



Telefon: 0711 942922

E-Mail: schoentraud.schwesig(at)eclipso.de

http://rezeptfrei.online/primobolan-kaufen/

Datum: 20.09.2016 - 10:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1402232

Anzahl Zeichen: 3601

Kontakt-Informationen:

Firma: Saturinius-Apotheke



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung