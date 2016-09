Mobile Lösungen der Firma Mobilunity aus der Ukraine

Ein neuer IT Outsourcing Service für anspruchsvolle Kunden aus Deutschland

Mobile Application Development

(firmenpresse) - [Kyiv Ukraine, 20.09.16] Der Erfolgskurs der Firma Mobilunity.com aus der Ukraine reißt nicht ab. Auch mit dem neuen Sonderangebot für deutsche Kunden werden erneut hohe Qualitätskriterien gesetzt. Hier die wichtigsten Fakten zu dem neuen Angebot aus der Ukraine:



Vertreter der Programmierung von Mobillösungen und Kunden der IT Firma aus der Ukraine kennen die Mobilunity als einen hochwertigen Dienstleistungsanbieter. Diese positive Resonanz kommt nicht von ungefähr, sondern wurde durch langjährige Erfahrung durch die Realisierung und Umsetzung hochwertiger Lösungsansätze im IT Bereich hart erarbeitet. Mit hohen Qualitätsstandards unterstreicht das IT Unternehmen seit vielen Jahren das eigene Kerngeschäft. Für deutsche Kunden behält das Unternehmen nun ein spezielles Angebot bereit: Die Umsetzung und Realisierung mobiler Lösungen bei der Programmierung von hochwertigen Apps. Der Standort in der Ukraine ermöglicht es der Mobilunity anspruchsvolle Dienstleistungen für 18 Euro/Stunde ihren deutschen Kunden anzubieten.



Sogar Experten der IT Branche sind von der Marktakzeptanz auf dem deutschen Markt und den damit verbundenen Absatzpotenzialen überzeugt. Mobilunity hat seit 2010 über 500 Webprojekte realisiert und umfassende Erfahrungen in der Programmierung von Apps wie IOS, Android und Hybrid sammeln können. Die Kunden können einige Apps der Firma im online Portfolio ansehen. Mit dem neuen Angebot auf dem deutschen Markt ist dem Unternehmen eine echte Neuorientierung gelungen und es scheint sicher, dass IT Outsourcing der Mobilunity den unternehmerischen Erfolg weiter ausbauen wird. Experten ziehen auch einem Durchbruch in artverwandte Dienstleistungsbereiche in Betracht. Insbesondere dieser letztgenannte Aspekt war von der Mobilunity auch beabsichtigt.



Die Vorteile von IT Outsourcing der Mobilunity sind offensichtlich: Das Onlineangebot wurde 2010 von der Mobilunity online gestellt und fällt insbesondere durch ein gutes und übersichtliches Design auf.





Olga Zhuk, Geschäftsführerin der Mobilunity, erzählt etwas über die Firmenphilospohie: "Immer wieder haben wir in internen Meetings intensiv unsere Qualitätsstandards für den deutschen Markt genau analysiert, um passende mobile Lösungen realisieren zu können. Unsere Personalabteilung hat stets nach geschulten und qualifizierten Programmierern und Spezialisten für unsere Firma Ausschau gehalten, damit wir den Standard hoch halten können. Herausgekommen ist ein sehr gutes Gesamtpaket zu unschlagbar günstigen Preisen. Wir stehen alle hinter unserem Team und können behaupten, nur hochwertige Lösungen zu verkaufen."



Mobilunity ist ein modernes Unternehmen der IT Branche und richtet seine Marktaktivitäten immer nach aktuellen Standards getreu dem Motto "Von neuen Technologien gemeinsam profitieren" aus. Mit dem angebotenen Outsourcing Angebot wird der komplette Raum in Deutschland abgedeckt.







2010 wurde in Kyiv in der Ukraine die Mobilunity gegründet. Heute bietet die Firma in mehreren Ländern ihren Service rund um die Programmierung von Web - und App Lösungen an und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter in der Ukraine. Aufgrund seiner innovativen und dynamischen Aktivitäten zählt es zu den anerkannten Kompetenzpartnern der Technologie und dem Outsourcing von anspruchsvollen Projekten. Mit seinen Dienstleistungen ist die Mobilunity in der IT Branche hoch angesehen. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.





Mobilunity

Saksaganskogo 70A, 03680 Kyiv

