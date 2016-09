BITWORKS mit BITMi-Gütesiegel "Software Made in Germany" ausgezeichnet

(firmenpresse) - Darmstadt, 16.09.2016 – Der Darmstädter Softwarehersteller BITWORKS ist vom Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) mit dem Gütesiegel „Software Made in Germany“ ausgezeichnet worden. Dr. Oliver Grün, BITMi-Präsident und Vorstand der GRÜN Software AG, überreichte das Gütesiegel an Frank Effenberger, Geschäftsführer von BITWORKS. Die Qualitäts- und Managementsoftware BITqms zeichnet sich laut Grün vor allem durch Anwenderfreundlichkeit, Flexibilität, ein durchdachtes Design und Kosteneffizienz aus. Zudem wird das Produkt von einem kompetenten Kundenservice flankiert und hat sich bereits erfolgreich in der Praxis bewährt.



„Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. verleiht das Gütesiegel ‚Software Made in Germany’, um die Qualität deutscher Softwareprodukte zu unterstreichen“, heißt es in der Laudatio des BITMi-Präsidenten. „BITqms vereint alle Eigenschaften, die eine erfolgreiche Software auch international benötigt.“ Die Qualitäts- und Managementsoftware BITqms ist eine webbasierte, standortunabhängige Softwarelösung zur

Planung und Steuerung von Managementaufgaben und betrieblichen Abläufen. Sie beinhaltet außerdem die Erfolgskontrolle und die Initiierung und Überwachung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung.

Die BITqms Komplettlösung umfasst sämtliche Bereiche des Qualitätsmanagements: Dokumentenmanagement und -Lenkung, Mobile Begehungen, Prüfungen und Audits mit Tablet-PCs (auch offline), Prozess- und Risikomanagement, Elektronische Formulare, Fehler-, Beschwerde und Ideenmanagement, Intranet/Extranet, Wartung und Instandhaltung, Ressourcenmanagement u.v.m.



„Wir freuen uns sehr über die Verleihung des BITMi-Gütesiegels“, betont Frank Effenberger. „Die Auszeichnung „Software Made in Germany“ bestätigt unsere gute Positionierung in Deutschland. Wir wollen diese auch weiterhin ausbauen und neue Märkte erschließen“.



Die BITWORKS GmbH entwickelt seit über 25 Jahren professionelle Softwarelösungen für Unternehmen aus allen Branchen.



Mit dem Leitgedanken "IT for People" unterstützt BITWORKS Unternehmen dabei, die Chancen und das Potential moderner Informationstechnologie (IT) zu bewerten und erfolgreich in die Geschäftsprozesse zu integrieren. Als leistungsstarker Anbieter von IT-Dienstleistungen hat sich BITWORKS neben der Entwicklung von Individual- und Standardsoftware auf IT-Beratung und -Service, die Entwicklung und den Betrieb von IT-Systemen sowie Internetlösungen spezialisiert.



Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi, www.bitmi.de) ist der einzige IT-Fachverband, der ausschließlich mittelständische Interessen profiliert vertritt. Im BITMi sind sowohl direkte Mitglieder als auch dem BITMi assoziierte Verbände zusammengeschlossen. Der Verband repräsentiert damit die Interessen von mehr als 1000 mittelständischen IT-Unternehmen in Deutschland mit einem Umsatzvolumen von mehr als einer Milliarde Euro.







Kommentare zur Pressemitteilung