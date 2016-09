Zwei Führungskräftetrainings im Herbst mit STEPS in Stuttgart

Die beiden Seminare richten sich insbesondere an Führungskräfte, die ihre erste Führungsposition anstreben oder vor kurzem angetreten haben. Im ersten Seminar geht es um den Rollentausch und im zweiten ums Motivieren und Delegieren.

(firmenpresse) - Führungspositionen werden auch heute noch überwiegend aufgrund fachlicher Kompetenzen vergeben. Als Führungskraft gewinnen dann aber zunehmend soziale Kompetenzen an Bedeutung. Um die neuen Aufgaben zu meistern bietet STEPS auch in diesem Herbst wieder 2 Seminare an, die Führungskräfte auf ihren neuen Aufgaben vorbereiten.



1) Heute Kollege - Morgen Chef am Freitag den 07.10. mit den Themen:

- Den eigenen Führungsstil finden

- Spielräume und Grenzen der Führungskräfte

- Die ersten 100 Tage erfolgreich überstehen

- ABC bei Besprechungen

-Unterschiedliche Führungspersönlichkeiten, ihre Vor- und Nachteile

- Mitarbeitertypen unterscheiden und gezielt führen

- Ziele setzen und Entscheidung treffen in der Sandwichposition

Weitere Informationen unter http://www.steps-stuttgart.de/termine/seminar-fuehrungskaefte/



2) Motivieren und Delegieren am Freitag den 11.11. mit den Themen

- Motivieren und Delegieren als Führungsinstrument

- Voraussetzung für motivierte Mitarbeiter

- Was Sie von Ihren Mitarbeitern wissen sollten, um zielgerichtet zu motivieren

- Erfolgreich delegieren: Ressourcen richtig einsetzen

- Individuelle Bremsklötze erkennen und lösen

- Fordern und fördern unterschiedlicher Mitarbeiter

- Kommunikation und Gesprächsführung beim Motivieren und Delegieren

- Perspektivenwechsel als Voraussetzung für Erfolg

Weitere Informationen unter http://www.steps-stuttgart.de/termine/fuehrungskraefteseminar-motivieren-delegieren/



Die beiden Seminare bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln gebucht werde. Sie finden in Stuttgart jeweils von 09.30 - 16.30 Uhr statt und die Kosten betragen 280,- € zzgl. MwSt pro Person. Anmeldungen und weitere Informationen sind über die Homepage möglich.







STEPS Personal- und Organisationsentwicklung ist seit 1997 als Experte für berufliche Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstmanagement in Stuttgart tätig. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse Trainings, Coaching und Beratung angeboten.

STEPS Personal- und Organisationsentwicklung

STEPS Personal- und Organisationsentwicklung

Kniebisstraße 12

70188 Stuttgart

Tel.: 0711/50 900 53

steps(at)steps-stuttgart.de



