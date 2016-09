Dermatologie der LMU und MyTherapy App erhalten Kindness for Kids Versorgungspreis 2016

Auszeichnung für gemeinsame Projektarbeit

Frau Prof. Giehl und MyTherapy erhalten den Preis

(firmenpresse) - · MyTherapy und das Zentrum für seltene und genetische Hautkrankheiten am Klinikum der Universität München (LMU) wurden für das gemeinsame Projekt „MyTherapy DermaKids App“ mit dem Kindness for Kids Versorgungspreis 2016 ausgezeichnet.



·„MyTherapy DermaKids“ soll die klinische Versorgungssituation von Kindern mit der seltenen angeborenen Hautkrankheit Ichthyose spielerisch erleichtern.



·„Durch eine erhöhte Therapie Compliance soll ein verbesserter Krankheitsverlauf und damit eine erhöhte Lebensqualität der Kinder erreicht werden.“, so Frau Prof. Dr. med. Kathrin Giehl, Leiterin des Zentrums am Klinikum der LMU.



München, 19.09.2016. Das Gemeinschaftsprojekt „MyTherapy DermaKids“ der MyTherapy App und des Zentrums für seltene und genetische Hautkrankheiten am Klinikum der Universität München (LMU) wurde auf der DGKJ-Tagung am 17.09.2016 mit dem Kindness for Kids Versorgungspreis 2016 ausgezeichnet. Ziel des gemeinsamen Projekts ist die Entwicklung der „MyTherapy DermaKids App“, die den Therapiealltag von Kindern mit der seltenen Hautkrankheit Ichthyose spielerisch erleichtert. Das kostenlose Programm ist eine Weiterentwicklung der MyTherapy App und wird speziell an die Bedürfnisse der betroffenen Kinder angepasst. Neben krankheitsspezifischen Dokumentations-Funktionen ergänzt das MyTherapy-Team die App um kindgerechte motivatorische Elemente.

Ichthyosen sind genetische Verhornungsstörungen der Haut, die einer täglichen und besonderen Behandlung bedürfen: „Die Therapie ist sehr aufwendig und den Kindern fällt es oft schwer durchzuhalten.“, so Frau Prof. Dr. med. Kathrin Giehl, Leiterin des Zentrums für seltene und genetische Hauterkrankungen am Klinikum der LMU. „Mit der altersgerechten App „MyTherapy-DermaKids" wollen wir den Kindern und ihren Familien helfen, den Therapiealltag zu erleichtern. Durch eine erhöhte Therapie Compliance soll ein verbesserter Krankheitsverlauf und damit eine erhöhte Lebensqualität der Kinder erreicht werden.“, so Prof. Giehl weiter. Frau Dr. Frankenberger-Meyer, Vorstandsmitglied der Kindness for Kids Stiftung, ist aus einem ganz bestimmten Grund von dem App-Projekt angetan: „MyTherapy DermaKids nutzt die Faszination der Smartphones, um den kleinen Patienten und ihren Familien die Therapie zu erleichtern. Dieser Ansatz ist nicht nur innovativ, sondern hat auch das Potenzial, perspektivisch weiteren Kindern mit seltenen Krankheiten zu helfen.“ Die speziell für Hautkrankheiten entwickelten Funktionen sollen im Anschluss an die achtmonatige Beobachtungsstudie über die reguläre, kostenlos verfügbare Version der MyTherapy App (für iOS und Android) allen Patienten zur Verfügung stehen.







Über MyTherapy:

Nie wieder Medikamente vergessen und jederzeit den Überblick über die eigene

Gesundheit behalten. Die preisgekrönte App MyTherapy erinnert diskret und verlässlich an die Medikamenteneinnahme, anstehende Messungen oder gesunde Aktivitäten. Das integrierte Gesundheitstagebuch lässt den Nutzer den Therapieverlauf nachvollziehen und bildet die Gesprächsgrundlage für den nächsten Arztbesuch. Dabei setzt MyTherapy auf Datenschutz: Die Nutzung der App ist ohne Registrierung möglich und es werden keine personenbezogenen Daten weitergegeben. Studien, u.a. mit der Berliner Charité, belegen den positiven Effekt von MyTherapy auf eine konsequente Medikamenteneinnahme.



MyTherapy ist im iTunes App Store und bei Google Play kostenlos erhältlich.



Weitere Informationen unter:

Google Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.smartpatient.mytherapy

App Store - https://itunes.apple.com/de/app/mytherapy-medication-reminder/id662170995?l=de&mt=8



www.mytherapyapp.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://play.google.com/store/apps/details?id=eu.smartpatient.mytherapy



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die smartpatient gmbh unterstützt Menschen bei der Einnahme ihrer Medikamente und

erleichtert einen gesundheitsbewussten Alltag. Dafür entwickelt und betreibt smartpatient

die preisgekrönte Software-Plattform MyTherapy. Klinisch evaluiert und mit striktem

Schutz personenbezogener Daten ist MyTherapy die innovative europäische Lösung für

die Unterstützung von Patienten im digitalen Alltag. Partner aus Wissenschaft und

Industrie setzen bei der digitalen Förderung des Therapieerfolgs auf smartpatient.

smartpatient wurde im Jahr 2012 von Sebastian Gaede, Philipp Legge und Julian Weddige

gegründet. Der Unternehmenssitz ist in München. smartpatient wurde sowohl für

MyTherapy als auch für begleitende Forschungsarbeit mehrfach ausgezeichnet und ging

unter anderem als Gewinner des Technologiepreises des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie hervor.

Weitere Informationen unter: www.smartpatient.eu

Dies ist eine Pressemitteilung von

smartpatient gmbh

Leseranfragen:

smartpatient gmbh

Landwehrstr. 60/62

80336 München

PresseKontakt / Agentur:

Anne Schallhammer

Phone: +49 89 1222 493-16

Mail: schallhammer(at)mytherapyapp.com

Datum: 20.09.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1402239

Anzahl Zeichen: 3839

Kontakt-Informationen:

Firma: smartpatient gmbh

Ansprechpartner: Anne Schallhammer

Stadt: München

Telefon: +49 89 1222 493-16



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung