Die Signaturlösung die keine Wünsche offen lässt

eSignatureOffice – der meist verkauften Signaturlösung für handgeschriebene elektronische Signaturen mit Signaturpad oder Tablet-PC in Europa, ist ab sofort in der Version 5.0 erhältlich.

(firmenpresse) - Die Signaturlösung eSignatureOffice 5.0 bietet eine neue, modern gestaltete und intuitive Benutzeroberfläche, die Unterstützung weiterer Geräte für die Signaturerfassung, erweiterten PDF/A-Support und neue komfortable Funktionalitäten für die Praxis.



Die sehr flexibel gestaltbare Bedienungsoberfläche ermöglicht den direkten Zugriff auf nahezu alle Funktionalitäten oder die bewusste Reduzierung auf die wichtigsten Aktionen und dies alles gerne auch im Corporate Design des Anwenders.



Die Tablet-PC Edition wurde erweitert. Windows 10 Tablets wie die Microsoft Surface Generationen* werden ohne separate Treiberinstallation unterstützt. Durch die Unterstützung wichtiger Schnittstellen können nun nahezu alle erhältlichen Windows Tablet-PCs zum Signieren verwendet werden**.



Außerdem steht parallel zu eSignatureOffice 5.0 ein brandneues Signaturpad zur Verfügung – das "duraSign Pad Brilliance": Speziell entwickelt für den Point of Sale und die damit verbunden hohen Beanspruchungen.



- Kompatibilität zu PDF/A-2b Dokumenten

- Unterstützung von Terminal-Server-Umgebungen in Verbindung mit unserer TCP-Extension oder unserem Citrix-Module

- Erweiterte Möglichkeiten Dokumenteninhalte für den Dateinamen oder Stempel zu verwenden

- Verbesserte Anzeige großer Schriftarten



Darüber hinaus verspricht die Roadmap zur neuen Programmversion von eSignatureOffice 5 auch für das Restjahr 2016 einen heißen Herbst & Winter mit weiteren nützlichen Funktionalitäten.



Bei Fragen zum Wechsel/Upgrade auf eSignatureOffice 5, zu unserem neuen Signaturpad duraSign Pad Brilliance oder zu unseren Produkten allgemein, wenden Sie sich an unser Beratungs-Team.



*Kein Windows RT Support

**Die Erfassungsqualität kann dabei – je nach verwendeter Sensortechnologie variieren. Wenn Sie hierzu Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Beratungs-Team.





Mit Gründung der StepOver GmbH in Stuttgart 2001 wurde der Grundstein der StepOver Familie gelegt. Anfangs konzentrierte sich die StepOver ausschließlich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Unterschriftenpads zur handgeschriebenen elektronischen Signatur. Bereits im Jahr 2003 begann man mit der Programmierung der ersten Signatur Software eSignatureOffice um den Kunden eine vollständige Signatur-Lösung anbieten zu können. Mit Etablierung unseres Verkaufsbüros in Spanien 2006 und Italien 2009 trugen wir der steigenden Nachfrage nach eSignatur-Produkten in diesen Ländern Rechnung. Im Jahr 2010 folgte dann die StepOver International LTD mit Sitz im Vereinigten Königreich. Im selben Jahr erweiterte die StepOver ihre Vertriebsbemühungen auch über Europa hinaus. Mit der Gründung der eigenständigen StepOver International GmbH mit Sitz in Berg (Deutschland), wurde im Jahr 2011 ein zentraler Anlaufpunkt für alle Vertriebsaktivitäten außerhalb der Europäischen Union geschaffen.

Kommentare zur Pressemitteilung