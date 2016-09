Weißt Du noch..... - Eine Hommage an die Liebe und das Leben

Eine Anwältin begibt sich in Beate Bode-Buchners bewegendem Roman "Weißt Du noch....." auf eine Zeitreise in die 80er Jahre.

"Weißt Du noch..... " von Beate Bode-Buchner

(firmenpresse) - Judith ist eine Anwältin wider Willen, befindet sich in der Mitte ihres Lebens und trifft in ihren Träumen immer wieder auf den gleichen Mann: Wenzel. Die Träume tauchen über die Jahre hinweg immer wieder auf und es befindet sich nie ein anderer Mann aus ihrem Leben darin. Judith glaubt deswegen, dass es zwischen ihr und Wenzel eine besondere Beziehung gibt, die sie gerne besser verstehen möchte. Sie begibt sich auf eine Zeitreise in die 1980er Jahre und beschreibt ihre Geschichte in Briefen an Wenzel. Die Leser lernen durch diese Geschichte eine Frau kennen, die trotz vieler Probleme und Herausforderungen nicht von ihrem Weg abweicht.



Die Briefe, die den Roman "Weißt Du noch....." von Beate Bode-Buchner bilden, sind bewegend und zeigen, dass die Liebe zu einem echten Seelenpartner anders ist als die Liebe zu einem Menschen, der nicht wirklich mit unserer Seele verbunden ist - und dass wir den Unterschied oft erst spät im Leben erkennen. Judith arbeitet in ihren Briefen ihre Gefühle auf und versucht die Verbindung zwischen sich und Wenzel zu erklären. Ist er noch am Leben? Erinnert er sich an sie? Werden sie sich je wiedersehen? Und wohin werden die Briefe geschickt, wenn keine Adresse bekannt ist? Die Leser finden die Antworten im Verlauf der Briefe - genau dann, wenn Judith sie selbst durch ihr Schreiben entdeckt.



"Weißt Du noch..... " von Beate Bode-Buchner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-4968-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.



Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de









http://www.tredition.de



Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.



tredition GmbH

Grindelallee 188, 20144 Hamburg

