Software anderer Anbieter einfach mit DATEV-Lösungen verbinden

Neue Schnittstelle DATEVconnect regelt komfortablen Datenaustausch

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Nürnberg, 20. September 2016: Mit der neuen Standardschnittstelle DATEVconnect lassen sich künftig auch kaufmännische Programme anderer Anbieter intelligent mit den On-premise-Lösungen der DATEV verknüpfen. Sie ermöglicht einen bidirektionalen Austausch von Daten zwischen DATEV-Programmen und den in Unternehmen genutzten, meist branchenspezifischen Softwareanwendungen. Auch für eine gemischte Systemlandschaft in Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- oder Rechtsanwaltsgesellschaften dient sie als Bindeglied. DATEV realisiert damit einen weiteren Schritt hin zur Öffnung seiner Programme. Bereits im Frühjahr 2016 hatte das Unternehmen mit DATEVconnect online eine Schnittstelle für Cloud-Lösungen eingeführt.



Ziel von DATEVconnect ist es, den Datenaustausch zwischen kaufmännischer Software und den DATEV-Systemen, beispielsweise für das Rechnungswesen oder die Personalwirtschaft, zu optimieren. Zwar existieren schon lange dateibasierte Schnittstellen, mit denen sich Daten exportieren und importieren lassen, bislang erforderte dieser Austausch aber oftmals noch manuelle Schritte. Mittels DATEVconnect lassen sich die Business-Anwendungen nun komfortabel verbinden. Daten können darüber direkt und ohne manuellen Eingriff in beide Richtungen fließen. Durch diesen zielgerichteten Informationsaustausch wird der Prozess beim Anwender ganzheitlich und ohne System- oder Medienbrüche unterstützt. Zudem lässt sich redundante Datenhaltung vermeiden.Start mit Anbindung der Rechnungswesen-SoftwareDie Standardschnittstelle DATEVconnect ist ab sofort verfügbar. In der ersten Stufe lassen sich darüber die Rechnungswesen-Programme der DATEV anbinden. So kann eine andere Software beispielsweise Informationen zu offenen Posten, Kunden- und Lieferantenstammdaten oder Buchungen mit DATEV-Software austauschen. In der zweiten Stufe soll DATEVconnect voraussichtlich im Herbst 2017 auch für die DATEV-Lösungen zur Personalwirtschaft bereitstehen. Die Adaption in den weiteren Programmgruppen erfolgt sukzessive, sodass die Schnittstelle mittelfristig für das gesamte Produktspektrum der DATEV verfügbar sein wird.





Die Integration von DATEVconnect kann entweder durch den jeweiligen Softwarehersteller oder auch innerhalb einer individuellen Systemlandschaft im Unternehmen oder in der Kanzlei selbst erfolgen. Softwareanbieter, die ihre Anwendungen mit der Schnittstelle ausgestattet haben, können diese ergänzend auch auf dem DATEV-Marktplatz listen lassen. Dort finden Anwender Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen, die über eine nachgewiesene Anbindung an das DATEV-Produktportfolio verfügen und dieses sinnvoll ergänzen. Die derzeit aufgeführten Lösungen decken Funktionen wie Warenwirtschaft, Zeitwirtschaft oder die Optimierung der Anlageninventur ab. Außerdem führt der Marktplatz branchenspezifische Lösungen für Apotheken, Baugewerbe, Bestatter, Gebäudedienstleistungen, Handel, Holzindustrie, Hotel, Kfz, soziale Einrichtungen, Personaldienstleister, Vereine oder Immobilienwirtschaft auf.



Wer DATEVconnect in seiner Software implementieren möchte, kann per E-Mail an marktplatz(at)datev.de mit der DATEV in Kontakt treten.



Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter: https://www.datev.de/web/de/m/presse/archiv-pressemeldungen/



Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/0gckow



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/wirtschaft/software-anderer-anbieter-einfach-mit-datev-loesungen-verbinden-17182



=== DATEV eG - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte... (Bild) ===



Shortlink:

http://shortpr.com/1kmeph



Permanentlink:

http://www.themenportal.de/bilder/datev-eg-software-und-it-dienstleistungen-fuer-steuerberater-wirtschaftspruefer-rechtsanwaelte-68924





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/wirtschaft/software-anderer-anbieter-einfach-mit-datev-loesungen-verbinden-17182



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische Mandanten. Mit rund 40.500 Mitgliedern, mehr als 6.800 Mitarbeitern und einem Umsatz von 881 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2015) zählt die DATEV zu den größten Informationsdienstleistern und Softwarehäusern in Europa. So belegt das Unternehmen Platz 4 im Ranking der deutschen Softwarehäuser (Quelle: Statista). Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Kanzleiorganisation, Enterprise Resource Planning (ERP), IT-Dienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Mit ihren Lösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz in Nürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichen Prozesse von 2,5 Millionen Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Institutionen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

DATEV eG

PresseKontakt / Agentur:

DATEV eG

Benedikt Leder

Paumgartnerstr. 6-14

90429 Nürnberg

benedikt.leder(at)datev.de

+49 (911) 319-51221

www.datev.de/web/de/m/presse/



Datum: 20.09.2016 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1402265

Anzahl Zeichen: 5596

Kontakt-Informationen:

Firma: DATEV eG

Ansprechpartner: Benedikt Leder

Stadt: Nürnberg

Telefon: +49 (911) 319-51221





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung