Hochgenaue Wasserstands-Logger für Mobilgeräte!

Neu bei CiK Solutions finden Sie den BLE-Wasserstands-Datenlogger MX2001 der Serie HOBO. Der MX2001 eignet sich hervorragend zur Aufzeichnung von Wasserstand, Druck und Temperatur in allen Gewässern.

HOBO BLE Wasserstands-Datenlogger MX2001 für Mobilgeräte

(firmenpresse) - Die Datenübertragung erfolgt drahtlos zu Mobilgeräten oder Tablets mittels Bluetooth Low Energy. Dadurch vereinfacht er die Datenaufzeichnung wesentlich und senkt somit die damit verbundenen Kosten.

Die Logger stehen in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung. Der Pegelsensor ist sowohl in Edelstahl- als auch Titanausführung erhältlich was auch den Einsatz im Salzwasser oder anderen kritischen Flüssigkeiten erlaubt.

Die Logger werden mit der kostenlosen und übersichtlichen HOBOmobil Software betrieben, die schnelles Einrichten und Auslesen gewährleistet.





http://www.cik-solutions.de/hobo-mx2001



Die CiK Solutions entwickelt und vertreibt technische Produkte zur Qualitätssicherung. Das Ziel der CiK Solutions ist es Sie darin zu unterstützen die Qualität Ihrer Produkte stetig zu verbessern.

Unsere Kernkompetenz richtet sich hierbei auf streng regulierte Industrien wie z.B. Pharmazie, Bio-Tech, Medizinprodukte, Kliniken, Luft- und Raumfahrt, Kalibrierlabors, aber auch andere Branchen bei denen Temperatur & Feuchte kritisch sind wie Lebensmittel, Chemie, Umwelttechnik, Elektronik, Automotive, Verkehr und viele mehr finden bei CiK Solutions die richtigen Produkte um ihre Problemstellungen erfolgreich zu lösen.

CiK Solutions GmbH

CiK Solutions GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7

D-76131 Karlsruhe



Tel.: +49 - (0)721 - 62 69 085 - 0

Fax: +49 - (0)721 - 62 69 085 - 99

E-Mail: info(at)cik-solutions.com

Firma: CiK Solutions GmbH

Ansprechpartner: Yvonne Jarosch

Stadt: Karlsruhe

Telefon: 072162690850



Kommentare zur Pressemitteilung