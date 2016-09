Die Blätter färben sich, die Luft wird kühler, der Herbst naht Zarte Baby- und Kinderhaut benötigt all-round Schutz

Baby- und Kinderhaut ist um ein Vielfaches dünner, als die Haut Erwachsener. Somit hat sie einen geringeren Schutz, Bakterien, Viren und Pilze können leichter in die Haut eindringen. Des Weiteren ist die Melaninbildung, die für den hauteigenen UV-Schutz verantwortlich ist noch nicht ausgereift. Daher ist es wichtig zarter Baby- und Kinderhaut einen speziellen Schutz zu bieten.

(firmenpresse) - Der Herbst mit seinen vielen grauen, stürmischen und regnerischen Tagen steht schon wieder vor der Tür. Doch ab und zu blinzelt die Sonne noch einmal durch die bunt gefärbten Laubbäume, man kann lange Spätsommer- und Herbstspaziergänge machen und die Kinder können sich richtig austoben, im Laub toben, in Pfützen springen. „Wenn es sich auch angenehm anfühlt, wie einem die warmen Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen und auf der Nasenspitze kitzelt, ist die UV- Strahlung immer noch gefährlich“, so Dr. Dr. Gerald Rehor. „Deshalb haben mein guter Freund und Geschäftspartner Dr. Olaf Stiller und ich die Paedi Protect AG gegründet. Unsere Intention ist es Baby- und Kinderhaut optimal vor allen Wetterlagen zu schützen, erklärt er weiter. Baby- und Kinderhaut ist um ein Vielfaches dünner, als die Haut Erwachsener. Somit hat sie einen geringeren Schutz, Bakterien, Viren und Pilze können leichter in die Haut eindringen. Des Weiteren ist die Melaninbildung, die für den hauteigenen UV-Schutz verantwortlich ist noch nicht ausgereift. Daher ist es wichtig zarter Baby- und Kinderhaut einen speziellen Schutz zu bieten.

Das hat sich die in 2013 gegründete Paedi Protect AG zum Anlass genommen und die PAEDIPROTECT Wind & Wettercreme mit Lichtschutzfaktor 15 entwickelt (www.windundwettercreme.com). Diese Creme verbindet einen Kälteschutz für widrige Wetterbedingungen und einen UV- Schutz. Für Paedi Protect steht bei der Entwicklung aller Produkte der medizinische Aspekt im Vordergrund.

Die Creme basiert auf einer optimierten Wasser- in- Öl Rezeptur. Es wurden ausschließlich hochwertige pflanzliche Öle eingesetzt. Außerdem wurden ausschließlich mineralische Lichtschutzfilter verwendet, Titandioxid und Zinkoxid. Diese dringen nicht in die Haut ein und können bedenkenlos bei Babys und Kindern angewendet werden. Chemische Filter hingegen stehen in Verdacht, Allergien auszulösen und sogar hormonelle Schäden zu verursachen. Außerdem wurde auf Zusatzstoffe, wie Calendula (Ringelblume) und Kamille verzichtet, diese Stoffe sind häufig in Baby- und Kindercremes enthalten, bergen jedoch ein erhöhtes Allergiepotential - so kann die Creme auch bei empfindlicher Neurodermitis- Baby- und Kinderhaut verwendet werden.



Die Creme ist angenehm aufzutragen, hinterlässt keinen weißen Schmierfilm auf der Haut und riecht angenehm. Mit der PAEDIPROTECT Wind & Wettercreme für Babys und Kinder mit LSF 15 wird die empfindliche Gesichtspartie optimal vor Kälte und UV- Strahlung geschützt.

So macht Eincremen Spaß! (www.paediprotect.de)







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.paediprotect.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die in Marburg ansässige Paedi Protect AG, gegründet im Juli 2013, fokussiert sich auf das Geschäftsfeld medizinische Hautpflege mit zwei Sparten. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Hautpflegeprodukten. Abgeschlossen ist die Entwicklung für eine neuartige Wind- und Wettercreme für Kinder mit Lichtschutzfaktor 15 als Basis für die medizinische Hautpflege im Herbst, Winter und Frühjahr. Die Entwicklung wurde im 2. Quartal 2014 abgeschlossen. Seit dem 3. Quartal 2014 ist die PAEDIPROTECT Wind & Wettercreme mit Lichtschutzfaktor 15 für Kinder im Handel erhältlich. Die weiteren Produkt Gebirgs- und Meeressonnencreme sowie Alpincreme befinden sich bereits in der Entwicklung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Paedi Protect AG

PresseKontakt / Agentur:

Paedi Protect AG

Dr. Olaf Stiller

presse(at)paediprotect.de

Tel.: 06421 1675631

Software-Center 3

35037 Marburg



Datum: 20.09.2016 - 12:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1402339

Anzahl Zeichen: 2947

Kontakt-Informationen:

Firma: Paedi Protect AG

Ansprechpartner: Dr. Olaf Stiller

Stadt: Marburg

Telefon: 064211675631



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung