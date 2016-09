Für echte Männer und Tierfreunde: der neue Waschsauger THOMAS BOXER

Neunkirchen, September 2016 – Regelmäßig staubsaugen in Haus oder

Wohnung – das kennt und macht jeder, doch was, wenn die Garage, die Terrasse oder das Auto eine gründliche Reinigung brauchen oder Hund und Katze ihre Pfotenabdrücke mal wieder im ganzen Wintergarten verteilt haben? Abhilfe schafft hier ab sofort das neue, wendige Multitalent BOXER des Siegerländer Unternehmens THOMAS. Der maskuline Tonnensauger „made in Germany“, in klassischem Grau und mit farblichen Akzenten in peppigem Orange, ist das ideale Gerät für gründliche Sauberkeit im Außen- und Innenbereich. Dank Sprühextraktionssystem überzeugt der leistungsstarke Sauger auch beim Reinigen von Polstern oder Autositzen und gibt Flecken, Schmutz und Tierhaaren keine Chance. Somit ist der kraftvolle Saubermann das Must-have für alle Männer und Haustierbesitzer, die Wert auf porentiefe Sauberkeit legen.

(FOTO: THOMAS) Der neue THOMAS BOXER

(firmenpresse) - Mittels einer 4 Bar starken Spezialdruckpumpe pumpt der spritzwassergeschützte Waschsauger Frischwasser aus seinem 3,6 Liter fassenden Tank. Die Sprühex-Teppich- und Hartbodendüse erledigt dann spielend leicht die Reinigung verschmutzter Natursteinböden, Fliesen, Linoleum- oder Kunststoffbeläge. Mit der Sprühex-Polsterdüse löst der smarte Sauger Fett, Schmutz und unangenehme Gerüche im Handumdrehen aus Teppichböden und Polstern – einfach sprühen und absaugen. Der gelöste Schmutz wird durch das Wasser gebunden und von dem 6 Liter fassenden Schmutzwassertank aufgenommen. Die zusätzlich enthaltene Tierhaar-Teppichdüse lässt die Herzen aller Tierfreunde höherschlagen, denn sie entfernt die Haare von Struppi, Felix und Kitty im Nu – und das ganz einfach.



Das 1.400 Watt starke Multitalent begeistert Männer noch mit weiteren Annehmlichkeiten. So zeichnet ein praktischer Bumper, der Ecken, Kanten und auch Möbel während des Saugvorgangs schützt, den BOXER aus. Weitere Features: Ein 10 Meter langes Kabel ermöglicht einen 13 Meter großen Aktionsradius, der handliche Tragegriff macht den Transport des 9,7 Kilogramm schweren Geräts komfortabel und die 36 Zentimeter lange Fugendüse garantiert auch eine gründliche Reinigung von Ecken und schmalen Ritzen. Ein Saugpinsel, eine Polsterdüse und eine Allzweckdüse komplettieren das Zubehör des Staubsaugers, das am Motorkopf angebracht werden kann.



Der neue THOMAS BOXER ist ab sofort für 199,– Euro (UVP) erhältlich. Informationen über das Unternehmen und weitere Produkte von THOMAS sind auf der Website www.robert-thomas.de abrufbar.





THOMAS ist eine Marke des renommierten deutschen Familienunternehmens Robert Thomas, Metall und Elektrowerke GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkirchen im Siegerland (NRW). Getreu dem Motto „Das Beste für die Kunden leisten“ entwickelt und fertigt Robert Thomas seit mehr als 100 Jahren innovative Produkte „made in Germany“. Die Produktion der ersten elektrogetriebenen Metallwaschmaschine Europas Ende der 1940er-Jahre gilt als signifikanter Meilenstein der Firmenhistorie. Heute verdeutlichen allergikerfreundliche Staub- und Waschsauger mit und ohne Sprühfunktion sowie Wäscheschleudern den Pioniergeist und die Innovationskraft des Unternehmens, welches bereits in der vierten Generation inhabergeführt ist. Am Standort Neunkirchen werden Geräte mit höchstem Anspruch an Qualität, Langlebigkeit und Gebrauchsgüte gefertigt. THOMAS Produkte sind deutschlandweit im Elektro-Fachhandel, im Elektro-Fachmarkt und im Internet erhältlich und werden weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben. Weitere Informationen sind im Internet unter www.robert-thomas.de verfügbar.

