auvisio Virtual-Reality-Brille VRB68.3D mit BT-Steuerung

Komfortable Navigation dank Steuerungstasten und Magnetschalter am Gehäuse

auvisio Virtual-Reality-Brille VRB68.3D, Bluetooth-Steuerung, Magnetschalter

(firmenpresse) - Realistische Welten in 3D: Das Smartphone oder iPhone im Handumdrehen in eine Virtual-Reality-Brille verwandeln! Ideal für die App "Google Cardboard".



Extra-bequeme Bedienung: Die Bildschirm-Menüs des Smartphones über den Magnetschalter und die zusätzlichen Steuerungstasten direkt an der Brille bedienen. Dazu einfach die VR-Brille über Bluetooth 4.0 mit dem Mobilgerät koppeln.



Frei in der virtuellen Welt bewegen: Das Smartphone mit G-Sensor und Gyroskop überträgt die Kopfbewegungen direkt auf das Display. So lässt sich in alle Himmelsrichtungen der virtuellen Umgebung blicken.



Grenzenlosen Spaß und Spannung dank zahlreicher Virtual-Reality-Apps erleben. Auf den YouTube-Kanälen "3D Side by Side" und "360°-Videos" findet man faszinierende Videos, mit denen man die neue 3D-Erfahrung in vollen Zügen auskosten kann.

Hoher Tragekomfort und perfekter Durchblick: Für beste Sicht hat die VR-Brille (http://www.pearl.de/nc-1059-universelles-zubehoer-fuer-mobile-geraete.shtml) von auvisio (http://www.pearl.de/ar-2-2.shtml) extragroße Linsen. Die Abstände der Linsen lassen sich ganz einfach den individuellen Bedürfnissen anpassen. Die bequeme Gesichtspolsterung und der ergonomische Kopfgurt runden das 3D-Erlebnis ab.



- Virtual-Reality-Brille für Android- und iOS-Geräte mit 10,1 - 15,2 cm (4" - 6") Bildschirm-Diagonale und Maßen bis zu 16,3 x 8,3 cm: z.B. Samsung Galaxy S3 bis S6 Edge, iPhone 6/6 Plus u.v.m.

- Vollständiges Eintauchen in virtuelle Welten mit echtem 3D-Feeling: Videos, Games, Fotoshows etc.

- Bluetooth 4.0 für komfortable Bedienung über Steuerungs-Tasten an der Brille: Musik- und Videowiedergabe, Lautstärkeregelung, vor- und zurückspulen (Android), Musik- und Videowiedergabe, Lautstärkeregelung, Voice-Control (iOS)

- Magnetschalter für Interaktion mit dem Bildschirm

- Headtracker für Smartphones mit integriertem Gyroskop und G-Sensor: VR-Steuerung über Kopfbewegung

- Große sphärische Linsen: Ø 42 mm, plankonvex



- Linsenabstand verstellbar für Pupillenabstand von 58 - 72 mm

- Abstand zwischen Linsen und Augen verstellbar

- Blickwinkel: 80°

- Ergonomischer Kopfgurt für sicheren Halt

- Bequemes Tragegefühl dank weicher Polsterung

- Kompatibel mit der App "Google Cardboard" aus dem Play Store

- Über 100 Virtual-Reality-Apps für Android und iOS, zahlreiche faszinierende Videos auf den YouTube-Kanälen "3D Side by Side" und "360°-Videos"

- Stromversorgung: 1 Knopfzelle Typ CR2032

- Maße: 20 x 11 x 14 cm, Gewicht: 418 g

- Material: Kunststoff

- Virtual-Reality-Brille inklusive Knopfzelle, Reinigungstuch und Anleitung



Preis: 19,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 39,90 EUR

Bestell-Nr. ZX-1600

Produktlink: http://www.pearl.de/a-ZX1600-1059.shtml





PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

