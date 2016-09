RoboForex startet mit neuem Team in Deutschland durch

(firmenpresse) - Die deutsche Niederlassung des international tätigen Forex- und CFD-Brokers RoboForex hat sich nach ihrem Umzug in die Finanzmetropole Frankfurt neu aufgestellt. Mit neuem Management-Team, bestehend aus Christian Selbach, Jürgen Wunner und Eric Werner, zahlreichen neuen Weiterbildungsmöglichkeiten und der gewohnt hohen Qualität greift der Broker jetzt den deutschen Forex- und CFD-Markt mit neuem Elan an.



Vor etwa zehn Monaten präsentierte sich RoboForex auf der World of Trading in Frankfurt erstmals dem deutschen Publikum. Seither hat sich der Broker durch sein qualitativ hochwertiges Angebot, günstige Konditionen und interessante Kontomodelle einen festen Platz in der deutschen Finanzszene erarbeitet. Um noch näher am Puls der Börse zu sein, hat RoboForex vor einiger Zeit seinen Sitz von Berlin in die Finanzmetropole Frankfurt verlegt und sein deutsches Management-Team neu aufgestellt. Mit Christian Selbach als Geschäftsführer, Jürgen Wunner als Leiter der Kapitalmarktanalyse und Eric Werner, Leiter Sales und Support, konnte der Broker geballte Börsen- und Tradingkompetenz für sich gewinnen.



Christian Selbach ist seit über 23 Jahren an den internationalen Finanzmärkten aktiv und hat in dieser Zeit bei internationalen Banken und Finanzdienstleistern als Market-Maker, Prop-Trader, Flow-Trader, Skontroführer und Broker gearbeitet. Jürgen Wunner war lange Jahre als Portfoliomanager tätig und hat ein Fondsvolumen von mehr als 700 Mio. Euro verwaltet. In dieser Funktion wurde er mehrfach ausgezeichnet. Eric Werner ist seit über 25 Jahren als lizenzierter Börsenhändler bei Banken, Börsenmaklern, Finanzdienstleistungsunternehmen und internationalen Brokerhäusern tätig.



"Mit unserem neuen Team wollen wir RoboForex in Deutschland weiter etablieren. Das ist auch einer der Gründe, warum wir unser Fort- und Weiterbildungsprogramm verstärkt ausbauen wollen. Bereits heute bieten wir unseren Kunden tägliche Analysen zu den wichtigsten Märkten und haben ein umfangreiches Video- und Webinarangebot aufgebaut", erklärt Geschäftsführer Christian Selbach und Jürgen Wunner als Leiter der Kapitalmarktanalyse fügt hinzu: "Unsere täglichen Analysen "Morning Call" und "US Open" werden von den Kunden hervorragend angenommen. Über die Intermarket-Analyse geben wir ihnen das große Bild der Kapitalmärkte mit kurzen und klaren Einschätzungen zu den Trends an den internationalen Kapitalmärkten. Außerdem liefern wir eigene Einschätzungen zu den weiteren Trendverläufen und möglichen Wendepunkten. Besonders schätzen unsere Kunden dabei, dass beide Analysen ganz bewusst einfach und kurz gehalten sind und damit einen schnellen unkomplizierten Überblick liefern."





In Zukunft plant der Broker, seinen Bildungs- und Wissensbereich noch weiter auszubauen und zur zentralen Anlaufstelle für Kunden auf der Suche nach fundierten Informationen rund um den Forex- und CFD-Handel zu machen. Bereits heute stehen neben den Analysen zahlreiche Schulungsvideos, Analysetools und Webinare zur Verfügung. Weitere Informationen sowie ein Überblick über das Angebot ist unter http://www.roboforex.de/ abrufbar.





Über RoboForex:



Das Unternehmen RoboForex ist ein internationaler Forex- und CFD Broker, der sich in nur kurzer Zeit zu einem der führenden Finanzdienstleister von Finanzprodukten an verschiedensten Finanzmärkten etabliert und das Vertrauen von Tausenden von Kunden gewonnen hat. Seit dem Zeitpunkt der Gründung im Jahr 2010 ist RoboForex auf beste Handelsbedingungen und ein qualitativ hochwertiges Angebot an Dienstleistungen für alle Kunden fokussiert. Die Hauptvorteile des Unternehmens sind der ausgezeichnete Ruf, die persönliche Kundenbetreuung und die innovativen Technologien. Heute operiert RoboForex bereits erfolgreich in vielen Ländern weltweit und arbeitet kontinuierlich daran das Feld seiner Aktivitäten zu erweitern und neue Bereiche auszubauen.

RoboForex (CY) Ltd

