HANSA modernisiert Standort in Burglengenfeld: Neue Schulungsräume eröffnet

HANSA hat in seinem Werk in Burglengenfeld umfangreiche Investitionsmaßnahmen vorgenommen: Erst kürzlich wurde die Energie- und Wärmegewinnung durch ein Blockheizkraftwerk modernisiert. Jetzt sind auch die neuen Schulungsräume eröffnet worden. Das macht den Standort nicht nur fit für die Zukunft, sondern bietet dem Fachhandwerk attraktive Weiterbildungsmaßnahmen in einem zeitgemäßen Umfeld.



Im HANSA Werk in Burglengenfeld wurden die neuen Schulungsräume eröffnet. Foto: Hansa

(firmenpresse) - Mit einem feierlichen Aktionstag für junge Nachwuchskräfte aus der Sanitärbranche inklusive Werksführung und Praxisübung zur HANSABLUEBOX wurde Anfang September das neue HANSA Schulungszentrum eröffnet.

Schulungsleiter Helmut Kumpfmüller hieß die Gäste willkommen, gab einen interessanten Einblick in die HANSA Markenwelt und stellte die neuen Räumlichkeiten vor: „Neben der gesamten Renovierung von Entrée, Seminar-, Praxis- und Cateringbereich wurde auch unser aktuelles Produktportfolio in Szene gesetzt. In Anlehnung an unsere Ausstellung, den Aquapunkt, in Stuttgart finden die Besucher hier anschauliche Armaturenpräsentationen, hochwertige Produktbilder und lehrreiche Schautafeln. Schwerpunkte bilden ganz klar unsere Fokusprodukte HANSABLUEBOX sowie die designstarken berührungslosen Armaturen. Berücksichtigt wurden aber auch unsere Duschsysteme, Küchenarmaturen sowie der HEALTH & CARE Bereich.“

Das absolute Highlight – da waren sich die Teilnehmer einig – stellt der hochwertige HANSABLUEBOX-Praxisraum dar. Hier durften die Nachwuchskräfte an je einem eigenen Werktisch mit verschiedensten Werkzeugen das vorhandene Unterputzsystem demontieren und wieder zusammensetzen. „Erstaunlich, wie einfach sich die einzelnen Komponenten zusammenfügen lassen – eine absolut runde Sache“, war der einheitliche Tenor.

Zusammenfassend blickt Kumpfmüller auf eine gelungene Veranstaltung zurück: „Die neuen Räumlichkeiten und der gesamte Aktionstag sind bei den jungen Teilnehmern sehr gut angekommen. Wir haben nur positives Feedback erhalten, was uns natürlich sehr freut. Es ist uns ein großes Anliegen, die Nachwuchsprofis der Sanitärbranche bestmöglich zu unterstützen und ihnen zeitgemäße, moderne Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten zu können.“



HANSA: Tradition trifft Innovation

Hochwertige Materialien, neueste Technologien, formschöne Produkte: Als deutsche Qualitätsmarke mit über 100 Jahren Tradition setzt HANSA Maßstäbe in der Sanitärbranche. Der etablierte und hochmoderne Produktionsstandort in Burglengenfeld verdeutlicht einmal mehr die starke nationale und internationale Marktposition. Hier erfolgt die hochwertige Produktion von visionären Designarmaturen bis hin zu bewährten, klassischen Bad- und Küchenlösungen. Gewährleistet wird diese durch, die stetige Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals sowie Investitionen in zeitgemäße Technik.



Gegenwärtig beschäftigt Hansa mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in mehr als 60 Ländern rund 600 Mitarbeiter weltweit. Gemeinsam mit dem finnischen Armaturenhersteller Oras Ltd., dem Marktführer in Nordeuropa, bildet Hansa seit 2014 die Oras Group.





Über HANSA

Die Hansa Armaturen GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung qualitativ hochwertiger und innovativer Sanitärarmaturen für Bad und Küche. ,,Wasser erleben‘‘ ist die Philosophie, für die HANSA steht. Das Repertoire reicht vom schlichten Klassiker bis hin zu preisgekrönten Designerarmaturen für außergewöhnliche Badewelten.



HANSA beschäftigt aktuell rund 600 Mitarbeiter weltweit und ist mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in mehr als 60 Ländern präsent. Das Unternehmen gehört zu den Top 3-Anbietern bei Armaturen in Deutschland und Österreich. HANSA bildet mit dem finnischen Sanitärarmaturen-Hersteller Oras, dem Marktführer in Nordeuropa, die Oras Group.



HANSA – a member of Oras Group

Kommentare zur Pressemitteilung