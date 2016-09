Urlaub mit Hund: Vierbeiner herzlich willkommen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Trier, 20.09.2016 ? Von Mitte Oktober bis Mitte April heißt es wieder ?Leinen los?: Hunde dürfen dann an viele Strände der niederländischen Nordseeküste mitgenommen werden und an einigen sogar ohne Leine laufen. Herbst und Winter sind daher eine ideale Reisezeit für einen Urlaub mit dem Familienhund. In den Ferienparks von Landal GreenParks finden Urlauber mit Hund alles vor, was sie brauchen. In einigen Parks gibt es sogar spezielle Hunde-Ferienhäuser.



In den Hunde-Ferienhäusern wurde an alles gedacht, damit Hundebesitzer und ihre vierbeinigen Freunde einen erholsamen Urlaub verbringen können: vom Hundekorb aus Kunstleder und einer Hundebox über ein Kunstledersofa zum gemütlichen Entspannen für Hund und Herrchen bis hin zu höhenverstellbaren Futter- und Wassernäpfen. Jedes Haus hat einen eingezäunten Garten, in den der Vierbeiner alleine nach draußen gelassen werden kann. Außerdem gibt es Hunde-Spielwiesen, auf denen Hunde frei herumlaufen und sich nach Herzenslust austoben können, sowie kostenlose warme Hundeduschen. Angeboten werden die Hunde-Ferienhäuser beispielsweise in den deutschen Parks Landal Wirfttal, Landal Salztal Paradies und Landal Hochwald.



Discovery Track in Landal Twenhaarsveld



Der niederländische Ferienpark Landal Twenhaarsveld bietet mit dem Discovery Track ein ganz besonderes Spürnasen-Erlebnis: Auf der spannenden Naturerlebnisroute quer durch den Ferienpark kann die ganze Familie gemeinsam mit ihrem Hund auf Entdeckungstour gehen, Fragen beantworten und Aufträge ausführen. Ist der Hund danach schmutzig, bietet die neue Dog-Wash-Station Abhilfe, eine spezielle ?Hunde-Waschstraße?: Hier können Urlauber ihren vierbeinigen Freund mit warmem Wasser und Hundeshampoo waschen, danach abspülen und bequem trocknen. Nur 10 Minuten dauert es, bis der Vierbeiner wieder sauber ist. Rund um den Park bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für ausgedehnte Spaziergänge an. Innerhalb des Parkgeländes gibt es einen Hundeschwimmteich und einen Hundeparcours zum Austoben und Spaßhaben. Nach einem ereignisreichen Tag können Hundebesitzer im parkeigenen Restaurant außerdem ein Hundemenü für den Vierbeiner bestellen. Und wenn doch einmal ein Tagesausflug ohne den Hund ansteht, dann kümmert sich im Ferienpark Landal Twenhaarsveld der Hundeausführservice um den Vierbeiner.













Landal GreenParks und das Niederländische Büro für Tourismus & Convention suchen die schönsten Holland-Fotos mit Hund. Einfach den besten Urlaubsmoment mit Hund via Facebook, Twitter oder Instagram mit #HollandmitHund teilen und dabei sein. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält einen Landal-Urlaub mit Hund. Mehr unter www.landal.de/hollandmithund.





Zu den 78 Ferienparks von Landal GreenParks zählen 53 in den Niederlanden, zehn in Deutschland, vier in Belgien, einer in Tschechien, sechs in Österreich, drei in der Schweiz und einer in Ungarn. Die Palette der Unterkünfte umfasst insgesamt rund 12.700 Ferienhäuser und -wohnungen. Sieben der Parks bieten zudem Campingplätze und Luxus-Mobilheime. Landal verzeichnet jährlich 2,4 Millionen Gäste mit rund zwölf Millionen Übernachtungen. Zum Unternehmen gehört auch der Anbieter Dayz Resorts, der in Dänemark fünf Ferienhaus-Anlagen betreibt. Landal ist Teil der amerikanischen Holding-Gesellschaft Wyndham Worldwide, die auf die Bereiche Hotellerie und Ferienhäuser spezialisiert ist.



Landal steht für Urlaub im grünen Bereich" unbeschwerte Ferien mit zahlreichen Freizeitangeboten inmitten der Natur. Die Parks sind individuell eingebunden in die jeweilige Region mit ihren charakteristischen Eigenschaften. Weitläufigkeit für viel Ruhe und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind weitere Gemeinsamkeiten der Ferienparks, die vor allem bei Familien mit Kindern beliebt sind. Wetterunabhängigen Urlaubsspaß bieten ganzjährig geöffnete Einrichtungen wie Schwimmbäder, Indoor-Spielparadiese oder Restaurants. Gleichzeitig legt Landal viel Wert darauf, seinen Gästen die lokalen Besonderheiten in den Bereichen Sport, Kultur und Gastronomie näher zu bringen. Immer genießen die Urlauber den Freiraum, die parkeigenen Angebote zu nutzen oder sich mit viel Privatsphäre zu erholen.



Nachhaltigkeitsbericht 2015



Der Landal-Nachhaltigkeitsbericht wurde dieses Jahr in nachhaltiger Form als Video veröffentlicht. Das Firmenziel für 2030: keine schädlichen Umweltauswirkungen mehr. Film verfügbar unter http://www.landal.de/thema/nachhaltigkeit.



