Oktoberfest - Bieder meets Trash Party

Am Sonntag den 02. Oktober heisst es im ART Stalker wieder SERVUS, GRÜTZI + HALLO.

Das Oktoberfest in Berlin Charlottenburg.

SERVUS, GRÜTZI + HALLO...

...zünftig trashiges Oktoberfest im ART Stalker



Es erwartet euch ein zünftig bayrischer Abend mit bayerischem Buffet, Bier vom Fass sowie der Wahl von "Miss Dirndl" und "Mister Lederhose".

Mit Premiere von „Be my click click“, präsentiert von unserer Haus- und Hof-Fotografin Katrin Feifel - lasst Euch überraschen!



Durch den Abend bringt euch DJ Tom zum Abtanzen.



Wir freuen uns, mit euch ein ausgelassenes bayrisch-charlottenburgisches Fest zu feiern !!!

LASST es KRACHEN !



Sonntag 02. Oktober 2016

Beginn 18:00 Uhr

Vorverkauf: 10,00 Euro, Abendkasse: 15,00 Euro,

Studenten 7:00 Euro



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





