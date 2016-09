Neuer Brady-Drucker BMP61 ersetzt den TLS2200

Der neue Brady Etikettendrucker BMP61 ersetzt den TLS2200 Etikettendrucker, der vor einiger Zeit von Brady abgekündigt wurde. Der neue BMP61 ist robuster und vielseitiger als sein Vorgänger.

Neuer Brady-Drucker BMP61 ersetzt den TLS2200

(firmenpresse) - Elektriker, IT-Techniker, Hersteller von Schalttafeln und Fachkräfte anderer Branchen können nun mit dem neuen tragbaren Etikettendrucker BMP61 schneller und einfacher ihre Kabel, Leitungen und andere Komponenten schnell und effizient kennzeichnen.



Der neue Thermotransferdrucker BMP61 bietet mehrere Benutzeroberflächen, ein Farb-Touchscreen, unterschiedliche Konnektivitäten (auch PC-Anschluss über USB), sowie verschiedene Möglichkeiten zum Verwalten und Speichern von Daten und die Möglichkeit der Datenserialisierung. Vordefinierte Etikettenvorlagen, Assistenten für die Etikettenerstellung, ein integrierter Etikettenschneider, eine große Abdeckungsöffnung sowie das große Fach für das einfache Einsetzen von Etikettenmaterialien sorgen für einen praktischen Einsatz mit hohem Komfort.



Der industrietaugliche BMP61 ist neben dem robusten Gehäuse zusätzlich mit einem Gummi-Stoßschutz ausgestattet und somit fallbeständig bis 1,20 Metern. Mittels der bekannten SmartCell-Technologie von Brady werden die Etiketten- und Farbbandkassetten automatisch erkannt, und ermöglicht so die automatische Druckerkalibrierung. Der Anwender muss nichts mehr am Drucker einstellen. Das übernimmt der Drucker ganz automatisch, egal ob Kabeletiketten, Schrumpfschläuche oder Endlosmaterialien eingesetzt werden.



Der Brady BMP61 druckt mit 33,7 mm pro Sekunden wesentlich schneller als sein Vorgänger TLS2200. Es gibt ihn mit verschiedenen Tastaturen wie z.B. QWERTZ, QWERTY, AZERTY und Kyrillisch. Die Druckauflösung beträgt 300 dpi, im Gegensatz zum Vorgängermodel mit 203 dpi. Es können so mit dem neuen BMP61 wesentlich kontrastreichere Ausdrucke erstellt werden.



Die 900 verfügbaren, sehr hochwertigen Etikettenmaterialien für diesen Drucker eignen sich für äußerst anspruchsvolle Kennzeichnungsanwendungen in der Industrie. Alle Verbrauchsmaterialien, die derzeit für das alte Brady Druckermodell TLS2200 verwendet werden, sind auch einsetzbar im neuen BMP61 Etikettendrucker. Damit ist dieser Drucker stets ein zuverlässiger Begleiter, mit dem die erforderlichen Kennzeichnungen direkt vor Ort des Geschehens erstellt werden können.





Zusätzlich zu den bisher erhältlichen Materialien sind weitere 24 Schrumpfschläuche aus Polyolefin vom Material B-342 erhältlich, sowie 12 weitere Endlosmaterialien aus Polyester und Vinylgewebe mit Stanzmarken, die für die Kennzeichnung von Klemmblöcken zur Verfügung stehen.



Für diejenigen Anwender, die den neuen BMP61 auch über den PC nutzen möchten, gibt es die Brady Etiketten-Software LabelMark 6, die von der einfachen Kennzeichnung bis hin zum Import von vielfältigen Daten ermöglicht. Für den Einsatz mit einem Android Smartphone gibt es die BMP61 WLAN-Druckervariante, mit der die Brady-Workstation Applikation "Text Labels" genutzt werden kann, um professionelle Textetiketten direkt auf dem Mobilgerät (Smartphone, TabletPC) erstellen zu können.



Über die USB-Anschlüsse können auch große Listen mit Etikettenentwürfen von einem PC auf den BMP61 kopiert werden.

Weitere Informationen zum neuen BMP61 Etikettendrucker: www.makroident.de/drucker/drucker_bmp61.html







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.makroident.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

MAKRO IDENT - Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

? Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

? Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 35.800 Artikeln

? Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.



Sortiment mit über 35.800 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 35.800 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.



Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, SPC Bindevliese für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor Europa

Leseranfragen:

Bussardstraße 24, 82008 Unterhaching

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 20.09.2016 - 13:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1402377

Anzahl Zeichen: 3491

Kontakt-Informationen:

Firma: MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor Europa

Ansprechpartner: Angelika Wilke

Stadt: Unterhaching

Telefon: 089-615658-28



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.