Schule heute: So gelingt Inklusion mit Ergotherapeuten

(ots) - Der Umbau von Regelschulen zu inklusiven Schulen

ist für Schulleitung und Lehrer oft eine Herausforderung; viele gute

Ideen und Veränderungen sind nötig, damit inklusive Schule

funktioniert. So ergänzen immer häufiger Ergotherapeuten das Team aus

Lehrern. "Wir haben von Haus aus den Blick auf Betätigung und

ermöglichen insbesondere den Kindern mit einer Behinderung, sich

schnellstmöglich selbstständig in ihrem schulischen Umfeld

zurechtzufinden.", erklärt Anja Blum, Ergotherapeutin im DVE

(Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.).



Kommen Kinder in die Schule, ist das eine Zäsur, ein Einschnitt in

ihr bisheriges Leben. Wie verhält es sich, wenn zusätzlich Kinder mit

einer Behinderung in die Klasse aufgenommen werden? Wird dann alles

noch schwieriger? Dass dem nicht so ist, zeigen Beispiele von

inklusiven Schulen, die therapeutische Berufsgruppen wie

Ergotherapeuten fest ins Lehrerkollegium integrieren.



Ergotherapeuten klären Kinder und Lehrer auf "Unser Schwerpunkt

ist Beratung und Coaching. Werden an der Schule Kinder mit einer

Behinderung angemeldet, tauschen wir uns zu einem ganz frühen

Zeitpunkt mit den Lehrern aus. Finden heraus, ob und welches Wissen

sie im Umgang mit Kindern mit einer bestimmten Problematik haben und

wo Aufklärungsbedarf besteht.", schildert Anja Blum eine Aufgabe von

Ergotherapeuten an inklusiven Schulen. Wissen vermitteln ist oft das

A & O, damit zum Beginn des neuen Schuljahres Souveränität und eine

freundliche Willkommensatmosphäre im Klassenzimmer herrschen. Und der

Umgang mit allen Kindern unkompliziert und natürlich ist. Denn Lehrer

in der Regelschule haben häufig keine einschlägigen Erfahrungen,

können nicht wissen, was auf sie zukommt. Was erwartet sie, wenn sie

Hemiparese hören. Oder Autismus. Oder was auch immer. Und oft haben

diese Erkrankungen unterschiedlich schwere Ausprägungen. Es gibt



nicht DEN Autisten oder DAS Kind mit Down-Syndrom. Ergotherapeuten

erlangen durch ihre Ausbildung medizinische und

sozialwissenschaftliche Kenntnisse, ebenso erlernen sie Elemente aus

der Pädagogik, Psychologie und Soziologie. "Das zentrale Ziel einer

ergotherapeutischen Behandlung ist immer, Menschen mit einer

Erkrankung oder einem Handicap, sei es zeitweilig oder dauerhaft,

einen funktionierenden Alltag zu ermöglichen. Das ist ein weiterer

Grund, warum wir Fragen der Lehrer kompetent beantworten und ihnen

vermitteln können, was Kinder mit Handicap brauchen, womit sie

vielleicht Schwierigkeiten haben werden oder eben auch nicht.",

erklärt Anja Blum.



Gemeinsam mit den Lehrern finden sie Lösungen



Ergotherapeuten arbeiten ressourcenorientiert und im Positiven.

Heißt, sie geben den Lehrern keineswegs Ergebnisse oder

Verhaltensweisen vor. Auf Augenhöhe und durch geschickte

Fragetechniken entwickeln sie gemeinsam, basierend auf deren

vorhandenen methodischen Fähigkeiten und Wissen, mit den einzelnen

Lehrern immer wieder passende Lösungen für das Geschehen im

Klassenzimmer. Die Lehrer setzen das Ganze dann mit ihren Schülern

um, legen gemeinsam Regeln fest oder erklären beispielsweise, dass

jedes Kind, mit oder ohne Beeinträchtigung, selbst sagt, wann es

Hilfe braucht. Und dass es eben keine Hilfe möchte, wenn es nichts

sagt. Denn jedes Kind hat das Bedürfnis möglichst autark zu sein.

Aber auch integriert, akzeptiert. Und vor allem: gemocht zu werden.



Ergotherapeuten unterstützen das spielerische Integrieren aller

Kinder...



Wie es gehen kann, spielerisch Inklusion und Sympathie für den

anderen zu entwickeln, zeigt sich eben da: im Spiel. Kein Kind - und

das gilt auch für Kinder ohne Beeinträchtigung oder Behinderung -

soll die Pause alleine verbringen, wenn es das nicht möchte.

Ergotherapeuten gehen über die Hobbies und Interessen, schauen welche

Freizeitaktivitäten verbinden die Kinder. Und denken sich dann

gemeinsam mit den Lehrern für jede Hofpause beispielsweise Stationen

mit verschiedenen Spielen oder Betätigungen aus. Um Kinder mit

Handicap leicht zu integrieren, sprechen sie zuvor mit allen, machen

klar, dass zum Beispiel das autistische Kind nicht angefasst werden

möchte, was beim Fangenspielen nötig wäre. Sie erklären, warum das so

ist und überlegen gemeinsam: "Was könnte ein Zeichen sein, das

'gefangen' bedeutet?" Auch begleiten entweder Ergotherapeuten oder

ein Lehrer die Pause, leiten die Kinder zu der von ihnen gewünschten

Station. So bleibt kein Kind am Rande und die erlernte Rücksichtnahme

und Empathie für andere überträgt sich - in den Unterricht und

selbstverständlich auch nachhause.



... und arbeiten Hand in Hand mit Lehrern für individuelles Lernen



Das Kerngeschehen in der Schule ist das Lernen. Damit die Kinder

ohne Behinderung nicht gebremst werden, die Kinder mit einer

geistigen oder motorischen Beeinträchtigung aber ebenfalls vom

Unterricht profitieren, sind Anpassungen nötig. Ergotherapeuten wie

Frau Blum erarbeiten gemeinsam mit den Lehrern

Problemlösungsstrategien, bearbeiten zusammen mit ihm

Aufgabenstellungen, entwickeln gemeinsam Ideen. Zum Beispiel Text

durch Zeichen zu ersetzen, die Schwierigkeit oder den Gebrauch von

Hilfsmitteln wie Lexika und anderen Recherchemöglichkeiten zu

reduzieren. So lernen alle im selben Themenfeld, jedoch mit

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Auch im Unterricht sind

Ergotherapeuten dabei und schauen ganz genau, wie die Kinder

arbeiten. Sehen so sehr schnell, welches Kind Probleme hat.

Vielleicht bei der Konzentration, beim Arbeitstempo, beim

Arbeitsverhalten. Und gehen dann in die weitere Analyse,

dokumentieren: Wie lange und bei welchen Arbeitstypen arbeitet das

Kind konzentriert. Fängt es nicht an, macht es ab einem bestimmten

Punkt nicht weiter, machen ihm Aufgaben Probleme, bei denen es viel

lesen muss oder rechnen? Nur die detailgenaue Aufschlüsselung der

Schwierigkeiten lässt eine individuelle Lösung, die in Absprache oder

gemeinsam mit den Lehrern ausgearbeitet wird, zu. Und sorgt dafür,

dass keine unnötige Kapazität der Lehrer abgezogen wird, sondern sie

sich gleichermaßen allen Kindern und dem Lernfortschritt der Klasse

widmen können.



