Drogenkonsum? Eine Analyse auf Drogen oder Alkohol mit Haaren aus der Haarbürste schafft Klarheit

Was tun, wenn Sie es im persönlichen Umfeld plötzlich mit Drogen- oder Alkoholsucht zu tun bekommen?

Haaranalyse Drogen / Alkohol Bildnachweis @Fotolia

(firmenpresse) - Was soll man glauben? Man stellt fest, dass sich das Verhalten des Partners, Kindes oder Mitarbeiters seltsam verändert hat. Woran kann das liegen, wo liegt die Ursache? Man sucht nach Gründen.

Sind es vielleicht Drogen oder Alkohol, die jemanden so im Verhalten verändert haben? Und welche Möglichkeiten gibt es das heraus zu finden? Fragen über Fragen.



Genau hier bietet die Haaranalyse Drogen und Alkohol eine zuverlässige Antwort an. Eine Haaranalyse gibt Antwort ob jemand ein ernsthaftes Suchtproblem hat. Der Vorteil an der Haaranalyse ist, dass man dabei erst einmal ohne Wissen des Betroffenen einem Verdacht nachgehen kann. Die zu untersuchenden Haare entnimmt man zum Beispiel einfach einer Haarbürste und schickt Sie einem Labor zu. Nach nur 8-10 Tagen erhält man dann einen ärztlichen Befund der einem per Email oder Post zugeht.



So eine Haaranalyse kosten nur ? 189 und hilft vielen dabei, endlich Klarheit zu schaffen.

Sie gibt Auskunft darüber, ob es sich um ein schwerwiegendes Suchtproblem in Bezug auf Alkohol, Drogen oder auch Medikamente handelt oder aber nur gelegentlich konsumiert wird.



Die Haaranalyse wird auch von immer öfter von Arbeitgebern genutzt, um bei der Rekrutierung von Mitarbeitern ein Alkoholproblem oder Drogenproblem auszuschließen. Um einen Abstinenznachweis zum Beispiel bei der MPU oder bei Sorgerechtsstreitigkeiten zu führen wird die Haaranalyse ebefalls empfpohlen.



Weitere Informationen zur Haaranalyse Drogen / Alkohol und unkomplizierte diskrete Bestellmöglichkeiten findet man unter Drogendetektive.com oder telefonisch unter Tel: 08031 39 12 660.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.drogendetektive.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bavarian Lifescience ist ein junges Biotechunternehmen, welches sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Schnelltests spezialisiert hat. Unser Produktportfolio reicht von Schnelltests für den Drogennachweis, Gesundheits- und Vorsorgetests, Umwelttests und Tests für den Nachweis von Infektionskrankheiten und Borreliose-Erregern in der Zecke.

In unseren Onlineshops http://www.drogendetektive.com, http://www.bavarian-lifescience.de und http://www.zeckenschnelltest.com haben Sie die Möglichkeit, unkompliziert und vor allem diskret Heim- und Labortests zu bestellen undanschließend selbst durchzuführen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bavarian Lifescience

Leseranfragen:

Äußere Münchener Str. 32b, 83026 Rosenheim

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 20.09.2016 - 13:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1402391

Anzahl Zeichen: 1855

Kontakt-Informationen:

Firma: Bavarian Lifescience

Ansprechpartner: Claudia Beitsch

Stadt: Stephanskirchen

Telefon: 08031-391 2529



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.