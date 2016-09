Zerotape® - Das neue Packbandsystem für den Packraum

Ein Packband-System revolutioniert seit einigen Tagen das Arbeiten im Packraum!

(firmenpresse) - Schon seit fast 100 Jahren wird Klebeband zum Verschließen von Verpackungen eingesetzt, jedoch war der Kosten- und Leistungsdruck nie so hoch wie heute. Der aktuelle Markt fordert Lösungen zur Effizienzsteigerung. Dabei rückt zu oft das Wohlbefinden des Anwenders in den Hintergrund. Genau diesen Aspekt hat Enviro Pack® jetzt aufgegriffen - zusätzlich zu den bekannten Anforderungen, dass ein Packband ein sicherer Verschluss sein muss, der garantiert, dass die Waren sicher zum Kunden kommen. Angetrieben wurde das Entwicklungsteam von Enviro Pack von der Frage: Wie kann ein Mitarbeiter in der Packabteilung die Packleistung steigern und gleichzeitig entlastet werden? Es musste eine Lösung gefunden werden, bei der der Anwender seine Packstücke und Verpackungen leichter und effizienter verschließen kann.

Mit Zerotape (https://www.enviropack.de/zerotape) ist Enviro Pack genau das gelungen. Die besondere ergonomische Form des Abrollers entlastet den Arm und das Handgelenk des Anwenders. Beim Anlegen sowie beim Abrollen wird das Handgelenk wesentlich weniger gedehnt und beansprucht als bei vielen herkömmlichen Systemen. Vorbei sind die Zeiten der schmerzenden Handgelenke! Zusätzlich ist der Zerotape-Abroller bis zu 25 % leichter als andere am Markt erhältliche Packband-Abroller. Luftschlitze im Griff verringern die Handschweißbildung und machen das Arbeiten angenehmer. Damit jedoch noch nicht genug. Viele weitere neue Merkmale und Funktionen zeichnen das System aus.



Alle Features im Überblick:



Ergonomischer Handgriff: Durch das Verlagern des Handgriffes hinter die Packbandrolle werden das Handgelenk sowie der Arm des Anwenders stark entlastet. Die Handgelenkdehnung wird bis zu 75 % reduziert.



Gewicht: Der sehr robuste Abroller ist bis zu 25 % leichter als andere Packband-Abroller.



Belüfteter Handgriff: Die Luftschlitze in diesem Handabroller verringern die Handschweißbildung und machen das Arbeiten wesentlich angenehmer.





Rollenaufnahme: Durch die besondere 4-Kant-Rollenaufnahme mit Klick-Funktion können Abrollbänder nicht mehr falsch eingelegt werden; sie rasten beim Einlegen genau an der richtigen Stelle ein. Dies erspart Zeit und Material. Außerdem wird der Rollenwechsel zum Kinderspiel.



Kinderleichter Messerwechsel: Mit 2 bis 3 Handgriffen wird das Messer ohne Werkzeug leicht und sicher gewechselt.



Sicherheitsmesser: Das Sicherheitszahnmesser fährt nur im Abschneidevorgang heraus. Das reduziert die Verletzungsgefahr.



Weniger Rollenwechsel und Lagerplatz: Die Klebebandrolle des Zerotape®-Abrollers kann eine Lauflänge von bis zu 180 m haben. Das bedeutet: weniger Rollenwechsel und weniger Lagerplatz.



Design: Das moderne Design macht den Zerotape-Abroller zum richtigen Hingucker, ja eigentlich zum Liebling eines jeden Mitarbeiters in der Packabteilung. Die Motivation in der Packabteilung steigt merklich.



Nils Brusius, Geschäftsführer von Enviro Pack, fasst die Vorteile des Zerotape-Abrollers zusammen: "Alles, was man sich bisher von einem Packband-Abroller gewünscht hat, ist in unserem Gerät zu finden. Ergonomie, Komfort, Design, Usability und Performance sind in einem System vereint! Das ist die Zukunft im Packraum."



Die Firma Enviro Pack, 1981 als Papiergroßhandel gegründet, feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Firmenjubiläum. Schon seit Anbeginn ist die Effizienzsteigerung im Verpackungsbereich ein zentrales Anliegen des Unternehmens. Viele eigene Marken-Produkte und Entwicklungen werden heute angeboten. Neben Packband sind Stretchfolien, Polster-Systeme und Kartonagen wichtige Produktlinien von Enviro Pack. Die effizienten Verpackungslösungen begeistern die Enviro Pack-Kunden genauso wie der sehr proaktive Kundenservice. Im Vordergrund stehen bei diesem Unternehmen individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen.





Seit über 35 Jahren ist die Vision von enviropack, mit innovativen Produkten und hoher Verantwortung, Deutschlands Vorreiter für "effizientes Verpacken" zu sein und den Kunden mit bester Beratung und Qualität bei Verpackungsprozessen zu unterstützen. Zudem ist es enviropack wichtig, gleichzeitig ein wertvolles Unternehmen weiter auszubauen, welches großartige Arbeitsplätze und Chancen für die Mitarbeiter und Partner bietet.

