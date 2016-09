Start der Antonia aus Tirol - Auf die Bänke Tour 2016

Pünktich zum Oktoberfest 2016 startet Popschlager& Wiesn Star Antonia aus Tirol ihre jährliche Europa Tournee durch Großraumzelte.

Antonia in einem Dirndl ihrer eigenen Kollektion.

(firmenpresse) - Auf die Bänke fertig los - Genau nach diesem Motto ging es ab 10 Sept. 2016 los, Sängerin Antonia aus Tirol ist wieder auf ihrer "Auf die Bänke Tour" zur Oktoberfestzeit. Innerhalb von 4 Wochen kreuz und quer durch Europa. Rund 40 Live-Auftritte in diesem Zeitraum, in Deutschland, Österreich, Spanien, Schweiz, Kroatien, Tschechien und den Niederlanden. Im letzten Jahr erreichte Antonia in einem Monat rund 120.000 Zuschauer auf dieser Tour.



Sie wird die Powerfrau des Pop & Partyschlagers genannt, war am 18. Sept. 2016 auch im TV zu sehen denn da machte die Sängerin noch mal halt und war zu Gast bei Andrea Kiewel im ZDF Fernsehgarten, dort präsentierte Antonia aus Tirol mit ihrer Band "Das Regiment" ihren Hit "Auf die Bänke fertig los" einem Millionenpublikum beim "Oktoberfest Special".



Laut ihrem Terminplan ging es danach für einen Tag kurz auf das Okoberfest nach München und dann gleich weiter auf ihrer Tour quer durch Europa.



Oktoberfeste sind schon lange kein blau-weißes Thema alleine mehr denn mittlerweile feiert man das größte bayrische Volksfest national und international mit sehr erfolgreichen Ablegern. Schlager & Partysängerin Antonia aus Tirol gehört dabei zu den Topstars überhaupt.



Ihr Markenzeichen, immer schon ihre extravaganten Dirndl. Antonia hat seit einigen Jahren eine eigene Dirndlkollektion die sich weltweit erfolgreich verkauft.

Die Sängerin erlangt immer mehr Internationale Bekanntheit, Antonia aus Tirol versteht es auf der ganzen Welt die Menschen in Stimmung zu bringen und zu unterhalten. Das macht auch der passende Musikmix in ihrem Liveprogramm, der auch internationale Titel beinhaltet , erklärt ihr Management.



Antonias Management Globe4Music setzte schon vor Jahren auf neue Wege im Livegeschäft. Wiesn Gaudi pur - Eine Tournee zur Oktoberfestzeit überwiegend in Großraumzelte mit einem Fassungsvermögen von je 3000-8000 Personen. Dieses Jahr sind bis auf einige wenige Liveshows, der Großteil Antonias Tourtermine in Deutschland. Viele Ihrer Fans werden bei Antonias Hits wie 1000 Träume weit-Tornero, Knallrotes Gummiboot, Be my Baby, Ich bin viel schöner und weiteren durch die Oktoberfest & Wiesnzeit feiern.



Im nächsten Jahr sind auch wieder Auftritte in Brasilien und den USA in Planung. Alle Live-Termine im Antonia aus Tirol Terminkalender auf www.antonia.at





