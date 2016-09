Georg Jensen - Anspruchsvolles Design mit hoher Funktionalität

Die traditionsreiche Marke Georg Jensen überzeugt durch hochwertige Produkte aus den Bereichen Schmuck, Uhren und Lifestyle.

(firmenpresse) - Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Marke Georg Jensen, die seit ihrer Gründung für hochwertigste Handwerkskunst und für ein zeitlos ästhetisches Design steht. Das Produktportfolio der Marke ist mittlerweile breitgefächert und umfasst neben Uhren und Schmuck, Wohnaccessoires mit einer unverkennbaren Formsprache. Firmengründer Georg Jensen hatte zum Ziel, Produkte zu entwickeln, die Funktionalität und Schönheit in sich vereinen. Sein Talent und seine künstlerischen Fähigkeiten bildeten zusammen mit seinem Gespür für die aktuellen Trends die Grundlage für den Erfolg seiner Marke. Schon früh zeichnete sich bei Jensen ein Interesse für die Kunst ab. An der Königlichen Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen absolvierte er bis zum Jahr 1901 ein Studium der Bildhauerei. Anschließend arbeitete er im Atelier des damaligen dänischen Hofjuweliers. Dort fertigte er Zinn- und Silberarbeiten an. Aus dieser Aufgabe entstand im Jahr 1904 sein eigenes Unternehmen, das in den folgenden Jahren zunehmend erfolgreicher wurde. Im Jahr 1924 schließlich eröffnete Jensen eine eigene Filiale an der bekannten Fifth Avenue in New York.



In seinem Stil orientierte sich Georg Jensen an dem zu seiner Zeit vorherrschenden Jugendstil, welchen er aber um eine unverwechselbare Leichtigkeit ergänzte. Das Ergebnis war beeindruckend: Fließende, heitere Formen wurden um aufwendig gestaltete Ornamente ergänzt. Bis heute sind die Produkte der Marke von diesem Stil inspiriert, so dass Georg Jensens Ideen noch immer sichtbar sind. Und noch immer steht die Marke für Werte wie Authentizität, Integrität und dänisches Design. Diese Werte sind es, die es dem Unternehmen ermöglichen, bedarfsgerechte Produkte für den modernen Verbraucher zu entwickeln.



