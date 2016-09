In 2. Auflage: E-Book "Bekannt werden mit Online-PR"

(firmenpresse) - Wie lässt sich der Bekanntheitsgrad eines Unternehmens gezielt steigern? Brigitte Kalkbrenner, Lindau, zeigt in ihrem E-Book "Bekannt werden mit Online-PR", wie Unternehmen ihre Neuigkeiten systematisch über das Internet verbreiten können. Dabei versorgen sie sowohl die Presse als auch Kunden und Interessenten unmittelbar mit allen wichtigen Informationen. Das E-Book ist im Bookboon-Verlag soeben in der zweiten, aktualisierten Auflage erschienen und kann kostenlos unter http://bookboon.com/de/bekannt-werden-mit-online-pr-ebook heruntergeladen werden.



Für die Verteilung von Unternehmensnachrichten zeigt das E-Book "Bekannt werden mit Online-PR" einen kompletten Fahrplan auf: zunächst entwickelt das Unternehmen einen eigenen Mediaplan, der die gesamten PR-Aktivitäten umfasst. Dann wählt es die passenden Bausteine von der Pressemitteilung bis zum Whitepaper und bestimmt die Medien, wie Presseportale und soziale Netzwerke, über die es seine Pressenews verbreiten will.



Dreh- und Angelpunkt für alle PR-Aktivitäten ist die eigene Website, wie das E-Book erläutert. Dort sollen alle Leser landen, sich eingehender informieren und im Idealfall mit dem Unternehmen in Kontakt treten. Das Ermitteln der optimalen Keywords sowie die Suchmaschinenoptimierung sind entscheidende Punkte bei der Websiteerstellung, da sie dazu beitragen, den Leser gezielt auf die Website zu lenken.



Ratgeber für Selbständige und kleine Unternehmen

"In der Unternehmensbibliothek des Verlages war unser E-Book im Herbst 2015 das am häufigsten gelesene von 500 E-Books. Deshalb wurde es nun in einer aktualisierten Form neu aufgelegt", erläutert Autorin Brigitte Kalkbrenner. "Bekannt werden mit Online-PR" ist ein Ratgeber für Selbständige und Freiberufler, Startups und kleine Unternehmen, die am Markt bekannter werden wollen.



Nähere Infos zur Online-PR erhalten Interessierte bei Brigitte Kalkbrenner (Tel. +49 8382 409 301, bk(at)pr-kalkbrenner.de)



Das E-Book



Brigitte Kalkbrenner: "Bekannt werden mit Online-PR: Kleiner Hebel - große Wirkung", Bookboon Verlag London, 2016. ISBN 978-87-403-1479-3. Kostenloser Download unter http://bookboon.com/de/bekannt-werden-mit-online-pr-ebook .





PR-Kalkbrenner bietet Online-PR-Beratung für Freiberufler, Selbständige und kleine Unternehmen an.

PR-Kalkbrenner

