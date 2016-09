Erfolgreiches Meeresangeln mit angel-domaene.de

(firmenpresse) - Das Angeln an der Küste wird immer beliebter und bietet für begeisterte Angler eine vielfältige Abwechslung und einen einzigartigen Kontakt mit der Natur. Mit dem richtigen Angelequipment und den entsprechenden Montagen lassen sich kapitale Fänge erzielen. Auf angel-domaene.de wird eine große Auswahl an verschiedenen Utensilien, die Sie zum Meeresangeln benötigen, angeboten.



Auf das richtige Equipment kommt es an

Meeresangeln ist sowohl vom Boot, als auch vom Ufer aus möglich. Dabei können Zielfische rund um den Globus geangelt werden. Ganz egal ob Nordsee, Ostsee, Norwegen oder Dänemark. Mit dem richtigen Angelköder, der passenden Ausrüstung und dem richtigen Zeitpunkt werden optimale Ergebnisse erzielt. Die Angelmethode und der Zielfisch bestimmen hierbei die Auswahl der passenden Ausrüstung. Das Sortiment des Online Händlers Angel Domäne bietet einen großen Umfang an Angelrollen, Angelruten, geeignete Angelschnüre und Köder zum Meeresangeln an. Wichtig bei den Rollen und Ruten zum Meeresangeln ist die Stabilität. Dabei haben sich Steckruten und Teleskopruten von SPRO und Shimano bewährt. Auf angel-domaene.de finden sowohl Hobbyangler als auch Profiangler Angelruten zu einem adäquaten Preis.



Schützende Kleidung an kalten Tagen auf angel-domaene.de

Die Bekleidung spielt beim Meeresangeln eine wichtige Rolle. Besonders auf dem Meer verhält sich die Wetterlage anders, als auf dem Festland. Bei den häufig niedrigen Temperaturen an Bord eines Kutters, kann die Angelfreude nicht in vollen Zügen genossen werden, wenn die Angelbekleidung nicht darauf abgestimmt ist. Nicht nur der Wohlfühleffekt bei der Angelkleidung steht an höchster Position, auch die Sicherheit spielt eine wichtige Rolle. Daher ist die Wahl einer Thermobekleidung und einer Schwimmweste vorteilhaft. Idealerweise kleidet sich der passionierte Angler mit einem Schwimmanzug und Floatinganzug von Westin oder Penn ein, um auch schwere Regenschauer und Kältewände zu überwinden. Dafür bietet Angel Domäne das passende Sortiment an.





Angel Domäne zählt zu den erfolgreichsten Händlern von Angelsportartikeln in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1989 entwickelt sich der Versandhandel mit mehr als 15.000 Artikeln stetig weiter. Angelruten, Angelrollen und Angelzubehör sind bei Angel Domäne erhältlich. Tagesaktuelle Preise, umfangreiche Filtermöglichkeiten und bester Kundenservice helfen dabei, die Angelausrüstung zu vervollständigen oder zu erweitern. Zertifiziert durch Trusted Shops, vertrauen Kunden auf besten Service und sicheres Einkaufen. Von Anglern, für Angler.

ANGEL DOMÄNE H&G GmbH & Co. KG

Zum Osterfeld 18

37688 Beverungen

Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0





Angel Domäne H&G GmbH & Co. KG

20.09.2016

Firma: Angel Domäne H&G GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Herr Döhler

Stadt: Beverungen

Telefon: 0531 390 420 0



