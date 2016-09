Schatzsuche in der Düsseldorfer Altstadt

Am 30. September startet der BVL und die Deutsche Kinderhilfe einen Aktionstag zum Thema Lernstörungen

(firmenpresse) - Einen verzauberten Schatz suchen, am Pandarennen teilnehmen und den richtigen Weg aus dem Labyrinth finden – all das kennen Kinder aus dem Mathematik-Lernprogramm Meister Cody – Talasia. Wem das Spiel auf dem Tablet nicht ausreicht, kann nun auch im wahren Leben Teil des Abenteuers werden. Im Rahmen des BVL-Aktionstages bietet Meister Cody und der Düsseldorfer Softwareentwickler Kaasa health einen kostenlosen Dyskalkulie-Test mit einer anschließenden Stadtrallye durch die Düsseldorfer Altstadt.



Worum geht’s?

Der Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie (BVL) und die Deutsche Kinderhilfe veranstalten erstmals einen bundesweiten Aktionstag. Ziel der Kampagne ist es, über Lernschwächen aufzuklären und betroffenen Kindern eine frühzeitige und adäquate Förderung zu ermöglichen.



Gemeinsam Knobeln

Meister Cody möchte mit seiner Aktion dazu beitragen und Kindern mit einer Rechenschwäche eine Stimme geben. Darum laden wir Grundschulkinder ein, gemeinsam in einer kleinen Gruppe den kostenlosen CODY-Einstufungstest zu absolvieren. Er erkennt zuverlässig die Ausprägung und Wahrscheinlichkeit einer Dyskalkulie oder Rechenschwäche. Nachdem die Testergebnisse durch die Forscher der Universität Münster ausgewertet wurden, erhalten alle Eltern die Ergebnisse per E-Mail.



Löst die Rätsel und findet die versteckten Hinweise!

Als Belohnung für die Teilnahme veranstalten wir im Anschluss eine mathemagische Stadtrallye, bei der Eltern und Kinder sich gemeinsam auf die Suche nach einem verzauberten Schatz in der Düsseldorfer Altstadt begeben.

Findet alle Teile der Schatzkarte und löst Meister Codys knifflige Zauberaufgaben, um an den versteckten Schatz zu kommen!



Ablauf:

15:00 Begrüßung mit Snacks und Getränken

15:30 Durchführung des CODY-Einstufungstests

16:00 Beginn der Stadtrallye

17:30 Siegerehrung



Hier geht’s zur Anmeldung: bit.ly/bvl-tag2016

Oder schreibt uns eine E-Mail: info(at)kaasahealth.com









https://www.meistercody.com/de/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Zusammen mit den weltweit führenden Köpfen aus Universitäten und Universitätskliniken erarbeiten wir digitale Therapiekonzepte für Grundschulkinder und Erwachsene. Das gewonnene Therapiewissen aus der Forschung bringen wir in Form von faszinierenden Apps auf das Tablet und Smartphone. Um sicherzustellen, dass unsere eHealth-Therapie erfolgreich ist, bauen wir spielerische Elemente zur Langzeitmotivation ein und validieren die Wirkung in wissenschaftlichen Studien.



Da wir unsere Software direkt an den Anwender vermarkten, stehen wir in engem Kontakt mit Eltern betroffener Grundschulkinder und Menschen, denen wir bei der Bewältigung ihres Alltags helfen. Wir hören unseren Nutzern ganz genau zu und analysieren täglich große Datenmengen. Damit verbessern wir unsere Therapie jeden Tag.

