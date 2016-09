Einladung zum Tag der offenen Tür der SRH Oberschule Dresden und der SRH Montessori-Grundschule Dresden

Zu einem gemeinsamen Tag der offenen Tür laden die SRH Montessori-Grundschule und die SRH Oberschule am 24.09.2016 von 10 bis 14 Uhr auf die Pirnaer Landstraße 191 ein.

(firmenpresse) - Da beide Schulen ihren Sitz noch im selben Gebäude haben, können die Gäste zum Tag der offenen Tür beide Schulkonzepte kennenlernen. Die Pädagogen der Grund- und der Oberschule werden für Fragen zur Verfügung stehen, die Kinder selbst werden die Besucher durch das Schulgebäude führen.

Selbstorganisiertes Lernen an der Oberschule

Die SRH Oberschule Dresden ist 2015 gestartet. An der Oberschule steht selbstorganisiertes Lernen (SOL) im Mittelpunkt. Zu Beginn des Schuljahres 2017/18 wird die Oberschule die alte Lockwitzer Schule mit neuem Leben erwecken. Zurzeit wird die über 100 Jahre alte Schule saniert.

Lernen nach dem Konzept von Maria Montessori an der Grundschule

Die SRH Montessori-Grundschule Dresden ist eine Ganztagsschule mit integriertem Hort. Sie hatte 2015 ihren Neubau in Dresden-Leuben bezogen. An der Schule lernen die Kinder seit 2007 nach dem Montessori-Konzept.



Der Tag der offenen Tür kurz & knapp:

- 24.09.2016 von 10 bis 14 Uhr

- Ort: SRH Montessori-Grundschule Dresden, Pirnaer Landstraße 191

- 11.00 Uhr: Info-Veranstaltung der SRH Montessori-Grundschule

- 12.30 Uhr: Info-Veranstaltung der SRH Oberschule









http://www.srh-grundschule.de



SRH Schulen Dresden

Frank Müller

Öffentlichkeitsarbeit

Berufsbildungswerk Sachsen GmbH

Hellerhofstraße 21

01129 Dresden

Telefon: 0351 8437-765

Telefax: 0351 8437-730

E-Mail: frank.mueller(at)bbws-gmbh.srh.de

Internet: www.berufsbildungswerk-sachsen.de

Firma: SRH Schulen Dresden

Ansprechpartner: Frank Müller

Stadt: Dresdden

Telefon: 0351 8437-765



